Tânărul a mers să își susțină tatăl în Giulești la meciul dintre Rapid și Chindia din etapa cu numărul 27 a Superligii României, scor 2-0. Mario nu a mers la meci singur, însă, ci împreună cu iubita sa, Mara, o tânără cântăreață.

Cei doi formează un cuplu de câteva luni bune și nu s-au sfiit să se afișeze în ipostaze sexy, aproape intime, pe rețelele sociale. Mara a postat două Instastory-uri de la meciul din Giulești, iar în unul dintre ele apare alături de Mario, care se uită concentrat la meci.

Mario Mutu a vorbit despre noua sa iubită

Mario și Mara au oferit un interviu în care au vorbit despre relația lor. Băiatul lui Adrian Mutu a dezvăluit cum s-a cunoscut cu Mara, cei doi caracterizându-se unul pe celălalt.

„Este iubita mea. A fost o postare, dar acum nu mai este doar o postare. Pe instagram i-am dat eu mesaj. Am văzut-o creață mai focoasă. Am zis: ‘hai să văd și eu ce e de ea.’ O lună. Două luni. Trei luni. Și în viața anterioară am fost împreună”, a declarat Mario Mutu pentru Fanatik.

„Este o relație. S-au schimbat termenii și condițiile. Atât pot să zic. Ideea e că nu contează de cât timp suntem împreună. Am fost împreună toată viața sufletește, pentru că ne înțelegem prea bine. În două zile, zici că îl știam de 17 ani.

Este și o poveste anterioară. Noi nu ne cunoșteam. Aveam prieteni comuni. El mi-a dat follow pe Insta, nu i-am dat înapoi. M-a scos. După, i-am dat eu. Nu mi-a dat înapoi. L-am scos. S-a întâmplat asta de nu știu câte ori. La un moment dat ne-am dat amândoi și mi-a răspuns la story. A fost totul, toată relația foarte spontană. Da, la modul că nu te aștepți. De la Dumnezeu. Dacă Universul ne vrea împreună…

Avem mai multe opțiuni, dar stăm împreună. Par lucrurile grăbite în fața altora, dar la noi sunt naturale. Poate din afară spun că suntem de două luni împreună și deja ne-am mutat, dar așa s-au întâmplat lucrurile.

Îmi place personalitatea lui și faptul că este transparent, la modul că este pe față. Dau din casă, nici nu mă interesează. În general, cu oamenii nu ești cu toți pe față, nu poți să te exprimi cum ești tu în mod normal. Cu mine nu a fost așa din prima. Din prima zi în care ne-am cunoscut a fost real. Și eu, și el. Îmi place că vrea să evolueze în același mod ca mine și asta poate să ne ajute pe viitor”, a spus și Mara.

Mai mult, Mario Mutu a dezvăluit că Mara a cunoscut-o deja pe Alexandra Dinu, relatând cum a decurs întâlnirea iubitei cu mama sa: „Mama a zis că e frumoasă. S-au cunoscut. Am ieșit și am mâncat ceva. Eu stăteam pe telefon. Le-am lăsat să-și facă hazul. Se înțeleg bine. Sfaturi mi-a dat, chiar sfaturi bune. Maică-mea nu este doar maică-mea, este ca o soră. Mama spune doar să-mi fie bine. Nu doar legat de Mara, în general. Da, vorbeau numai ele și am zis să… m-am simțit în plus”.

Mara Georgescu este elevă în clasa a XII-a la un liceu privat, având un program mai flexibil. Mario Mutu i-a oferit și un „sfat” iubitei sale legat de învățătură: „Eu, la viața mea, cu școala am fost și eu panaramă așa, dar mi-am făcut treaba până la urmă. De aceea îi spun să învețe din greșelile mele că, până la urmă, școala nu te ajută să pui pâine pe masă, dar este un mare plus”.

