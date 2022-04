Fostul campion mondial la categoria ușoară a luat-o de la zero în Canada, acolo unde s-a mutat împreună cu familia sa, după ce localul său din Ploiești a fost închis. În Canada, Doroftei a susținut multe dintre meciurile sale ca profesionist, iar acum a vorbit într-un interviu acordat pentru www.sport.ro și PRO TV despre noua sa viață.

Leonard Doroftei recunoaște: „Dacă aș avea bani câți pumni am luat, doamne!”



Întrebat de reporterul PRO TV despre casa din România, Leonard Doroftei a dezvăluit că și-a vândut casa, numindu-și prietenii lăsați în urmă ca fiind 'casa' lui din România.

Leonard Doroftei: Care casă? Casa am vândut-o, casa sunt prietenii și ce am lăsat în urmă. A fost o decizie a lor, a copiilor, să ne întoarcem în Canada, am spus: 'Ok, mergem!'

Reporter: V-ați mai întoarce în România?

Leonard Doroftei: Nu mâine, ieri!

Reporter: Știți câți pumni ați luat?

Leonard Doroftei: Dacă aș avea bani câți pumni am luat, doamne...!

În Canada, Doroftei a devenit antrenor de box și a reușit să slăbească 20 de kilograme.

Reporter: Ce spun elevii dumneavoastră?

Leonard Doroftei: Ei nu spun nimic, doar pleacă târâș când pleacă și zâmbesc așa în colțul gurii. Mă uit la ei și nu știu dacă mai vin data viitoare, dar revin!

Interviul poate fi văzut pe PRO Arena vineri, la „Ora exactă în sport”, de la 9:30!