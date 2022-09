Cei doi formează un cuplu de mai mulți ani, iar tânăra l-a însoțit pe jucător la Munchen după ce a semnat cu campioana Germaniei, care l-a transferat de la Juventus. Annekee a postat însă un mesaj pe rețelele de socializare, mesaj prin care încerca să le transmită urmăritorilor săi că deși pare că duce viața perfectă nu este așa, vorbind sincer despre lupta pe care o duce cu ea în legătură cu corpul său.

Mesajul postat de iubita lui De Ligt pe Instagram

Tânăra a postat o fotografie cu ea în lenjerie intimă, albă, cu ajutorul căreia și-a exprimat punctul de vedere în legătură cu modul în care sunt portretizate corpurile, care uneori nu este în concordanță cu starea psihică a persoanelor. Anneekee a pus accent pe aparențele induse de rețelele de socializare, dorind să arate că în ciuda faptului că pare că are corpul perfect, nu se simte bine în pielea ei uneori.

„Aceasta sunt eu, postând o altă poză cu mine pe Instagram, arătând multe, dar nu atât de mult în același timp. Poza a fost făcută de ziua mea de naștere, ziua în care am început cel de-al 24-lea an al meu pe planeta aceasta.

M-am gândit că aș putea să încep ziua într-un mod mai onest, mai vulnerabil. Când am fost întrebată care sunt valorile mele de bază am menționat onestitatea ca fiind una dintre ele. Apoi am realizat că platforma pe care o folosesc pentru a mă conecta cu alți oameni este locul în care nu sunt deloc sinceră.

Chiar dacă această poză nu a fost editată, nu aș numi-o nici reală. Asta pentru că eu împărtășind o poză cu mine în lenjerie ar putea apărea ca o tânără care se simte confortabil în propria piele. Scopul mesajului meu este că nu este acesta cazul.

Nu mă simt mereu confortabil în pielea mea, nu sărbătoresc fiecare parte a apariției și nu mă comport mereu cu corpul meu într-un fel iubitor și asta este ok pentru că sunt om și lucrez pentru a ajunge în acel punct. Am realizat că numărul de like-uri, de followeri sau modul în care arăți, kilogramele, înălțimea, nu impactează modul în care te iubești pe tine sau pe corpul tău.

Pe mine nu m-a făcut să mă iubesc mai mult numărul de like-uri, iar o anumită greutate nu m-a făcut să îmi accept corpul mai mult, iar faptul că am încercat să portretizez o fotografie perfectă cu mine pe Instagram nu m-a făcut să mă simt mai conectată cu mine sau cu ceilalți.

De aia am început să simt o aversiune față de activitatea mea pe rețelele sociale recent, în timp ce am încercat să mă iubesc și să mă accept, aspirând în continuare la pozele perfecte. Nu pot să nu mă întreb totuși la ce vă gândiți când vedeți poza. Credeți că arăt bine? Slabă? Nu am suficiente forme?

Acesta este motivul pentru care am postat fotografii cu mine pe platformă, pentru a primi like-uri, dragoste și aprobare arătând modul în care arăt, mă îmbrac și îmi petrec timpul. Chiar și asa consideră că rețelele sociale pot avea un impact pozitiv când sunt folosite cum trebuie.

Decât să mă îngrijorez prea mult de cum arăt, acum meditez și mă gândesc de modul în care sunt ca persoană. Nu pot să nu mă întreb dacă la asta vă gândiți când vedeți poza asta. Presupuneți că sunt fericită? Sănătoasă? Încrezătoare?

Nu sunt. Nu tot timpul și asta e ok, sunt om care învață să nu seteze anumite așteptări ridicate. De aceea împărtășesc acum acest mesaj, pentru a crea o conexiune între mine și voi, dar în special între mine și persoana mea. Aceasta sunt eu, arătând puțin mai mult, nu doar din exterior, pentru o schimbare”, a scris tânăra pe Instagram.