Imaginile incredibile la meciul lui Amir Khan. Mama lui Phil Foden și fotbalistul, atacați la vestiar: reacția celor de la City

Clubul englez de fotbal Manchester City s-a declarat "şocat şi consternat" duminică pentru insultele suferite sâmbătă de jucătorul său Phil Foden şi de familia acestuia, în timp ce asistau la un meci de box, informează AFP.

"Suntem şocaţi şi consternaţi de natura insultelor şi de agresiunea la care au fost supuşi membrii familiei lui Phil", se arată într-un comunicat dat publicităţii de clubul din Manchester.

Într-o înregistrare video difuzată pe reţelele de socializare, jucătorul în vârstă de 21 este văzut cum este agresat verbal de persoane neidentificate la Manchester Arena.

Mama atacantului englez, Claire Foden, a fost apoi implicată într-o altercaţie, înainte ca alte persoane apropiate jucătorului să intervină pentru a-i lua apărarea.

"Îi vom acorda lui Phil şi familiei sale tot sprijinul de care au nevoie", a adăugat Manchester City.

Foden a asistat la un meci între Amir Khan şi Kell Brook, pe care acesta din urmă l-a câştigat în runda a 6-a. Anterior, mijlocaşul ofensiv englez jucase în meciul pierdut de City în faţa lui Tottenham (2-3) în Premier League, pe Etihad Stadium.

