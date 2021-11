„Messi, poți să iei tricoul lui Foden pentru mine?!” :)) Mesajul serii în Champions League! Reacția jucătorului 

„Cetățenii” s-au impus cu 2-1 pe teren propriu în fața lui PSG și s-au calificat în optimile Champions League. Kylian Mbappe a deschis scorul, însă Sterling și Gabriel Jesus au reușit să întoarcă rezultatul în favoarea campioanei Angliei.

Meciul s-a jucat cu tribunele pline, iar biletele au fost sold-out, fiind una dintre cele mai așteptate întâlniri. Lionel Messi nu a reușit să se remarce, însă un tânăr fan a devenit viral cu mesajul pe care l-a avut pentru superstarul argentinian.

Un tânăr fan de-ai lui Manchester City a mers la stadion și a avut un mesaj pentru Messi, care însă a fost o 'înțepătură' pentru argentinian. Copilul a vrut să își arate dragostea pentru Phil Foden, iar mesajul său a devenit viral.

„Messi, poți să iei tricoul lui Foden pentru mine?!”, a scris micul suporter, care a fost surprins de camerele aflate la stadion. Imaginile au făcut înconjurul lumii și au ajuns chiar și la idolul micuțului, care nu a fost însă pe teren din cauza unei accidentări.

Foden a repostat clipul în care apare băiatul, alături de descrierea: „Mulțumesc pentru sprijin...îl cunoaște cineva pe acest tânăr fan??”

