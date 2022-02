Hackerii Anonymous au lovit din nou! Imaginile apărute pe toate televizoarele din Rusia după ce au declarat război cibernetic 

Gruparea celebră de hackeri Anonymous nu s-a oprit după ce a doborât site-urile principale din Rusia, care făceau propagandă știrilor pro-Putin, prezentând o variantă diferită a ceea ce se întâmplă în Ucraina. Mai mult, hackerii au închis o bună perioadă de timp site-ul Ministerului Apărării din Rusia, iar acum au dat o nouă lovitură.

După ce au închis mai multe site-uri renumite, cei din gruparea Anonymous au reușit să 'spargă' canalele de stat din Rusia, iar pe televizoarele rușilor au început să ruleze imagini reale cu ceea ce se întâmplă în Ucraina, după cum au anunțat chiar ei, pe contul oficial de Twitter.

Din imagini se vede un televizor, filmat de o persoană, cu o listă de canale în limba rusă, însă pe oricare dintre canalele accesate apar imagini cu tragedia din Ucraina.

JUST IN: #Russian state TV channels have been hacked by #Anonymous to broadcast the truth about what happens in #Ukraine. #OpRussia #OpKremlin #FckPutin #StandWithUkriane pic.twitter.com/vBq8pQnjPc