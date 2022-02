Hackerii Anonymous au declarat război Rusiei: „Suntem oficial în război cibernetic împotriva guvernului rus!” 

Rusia a intrat în război cu Ucraina, iar în urma deciziei lui Vladimir Putin, statul pe care îl conduce din 1999 are de suferit, deși există și acolo proteste majore împotriva acțiunilor militare inițiate de președintele rus. Hackerii din gruparea Anonymous, una dintre cele mai cunoscute grupări din lume, au declarat „război cibernetic” Rusiei după ce Putin a invadat Ucraina.

Anunțul a fost făcut chiar pe contul de Twitter al grupului, printr-o postare scurtă: „Gruparea Anonymous se află oficial în război cibernetic împotriva guvernului rus!”

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine