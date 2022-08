Gigi Becali, la tratament în America! Dezvăluirile unui mare gimnast român: „Avea probleme la coloană!”

În anul 2007 Maria Drăgulescu suferea o accidentarea serioasă după ce executa greșit un element din exercițiul său la un Campionat European.

Fostul gimnast a avut nevoie de tratament de specialitate în SUA, iar cel care l-a ajut a fost patronul clubului FCSB, Gigi Becali, care se afla și el în spital la acea vreme, tot pentru probleme la coloană.

„Cea de-a doua accidentare s-a întâmplat în 2007, la un Campionat European. Un mic ghinion, abia aşteptam să repet acel element pentru că îl controloam. Am apreciat puţin greşit înălţimea la care mă aflam . Acel salt a fost puţin de tot mai jos decât anticipasem eu şi n-am mai pus mâinile. Am aterizat direct în cap.

Am fost conştient. Am avut dureri la cerivicală. Ştiam că urma să ameţesc. S-au mai întâmplat astfel de accidentări. Dar nu am ameţit. Acel element este scos din codul de punctaj, este interzis.

A trebuit să mă recuperez. Am fost prin America, m-a ajutat Gigi Becali. Şi dânsul avea probleme medicale, tot la coloană”, a spus Marian Drăgulescu, potrivit Orangesport.

Marian Drăgulescu a participat la cinci ediții ale Jocurilor Olimpice, fără a reuși însă să câștige aurul olimpic. Acesta fiind și marele regret al fostului gimnast.

În schimb, gimnastul român stă foarte bine la medalii de aur câștigate la Mondiale și Europene. Cu zece medalii la Campionatul European și opt la Campionatul Mondial, Maria Drăgulescu este cel mai titrat gimnast din România.