David Popovici (17 ani) este noua senzație a înotului. Sportivul legitimat la CS Dinamo a cucerit două medalii de aur la Campionatul Monddial din Budapesta, la probele de 100 și 200 m liber.

Înotătorul a fost susținut de către un alt campion mondial. Marian Drăgulescu (41 ani) nu a intrat la film până nu a văzut rezultatul obținut de David Popovici, ulterior urându-i puștiului de 17 ani să-l depășească pe Michael Phelps (36 ani).

„Am emoții, pe bune! Pe 1, frate, bravo, campion mondial! Sper să fie ca Michael Phelps, să vină de la Olimpiadă cu mai multe medalii, nu doar cu una”, a declarat Marian Drăgulescu pentru știrile PRO TV.

După ce a văzut triumful lui David Popovici, fostul gimnast s-a bucurat, împreună cu soția sa, de noul film „Elvis”, cu Austin Butler (30 ani) și Tom Hanks (65 ani) în rolurile principale.

„De multe ori (n.r. ascultă rock and roll). Nu există nici acum botez sau nuntă fără un pic rock and roll. Am încercat să imit pe toată lumea, dar nu am voce. Când mergeam eu la discotecă și dansam eram mai mult pe Vanilla Ice, MC Hammer, rapul ăla”, a precizat Marian Drăgulescu.