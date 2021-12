Gest superb al lui Adrian Mutu! I-a sărit în ajutor unui fost fotbalist care se luptă cu o boală gravă

Fostul jucător al lui UTA Arad și Universitatea Cluj a fost diagnosticat cu o formă gravă de cancer, însă nu și-a pierdut zâmbetul, după cum recunoaște chiar el. Într-un interviu acordat pentru PRO TV și www.sport.ro, Hidișan a dezvăluit cum a primit diagnosticul crunt, dar și cum a trecut prin această perioadă delicată.

Florin Hidișan: „Nu mi-a fost ușor când a venit peste mine acest diagnostic!”



„După o viață de sportiv, și cu un organism puternic…momentul când am primit această veste și a venit peste mine acest diagnostic nu mi-a fost ușor, dar în același timp am primit putere de la Dumnezeu.

Am simțit prezența lângă mine, am simțit cum mă întărește, pentru că și doamna doctor era nedumerită cum un om cu o asemenea problemă mai poate să zâmbească. Eu asta am făcut, am spus că asta este viața! Voi merge mai departe, voi lupta și voi fi bine!”, a spus încrezător fostul jucător pentru PRO TV și www.sport.ro.

Adrian Mutu a sărit în sprijinul lui Hidișan



Favorit în cursa pentru postul de selecționer, Mutu a lansat o campanie prin care să îl ajute pe fostul jucător de la UTA si U Cluj. Hidișan va petrece Craciunul la Mănăstire, după cum a dezvăluit chiar el.

Fostul jucător s-a arătat cu adevărat emoționat de sprijinul primit, mai ales din lumea sportului, acolo unde s-au demarat numeroase campanii pentru a-l ajuta să obțină banii necesari tratamentului în lupta cu boala cruntă.

„Este ceva ce sincer… nu mă așteptam să văd atâta dragoste din partea oamenilor, plus cei din lumea noastră, a sportului, sportivi, foști sportivi, colegi și persoane din fotbal. Vreau să le mulțumesc din toată inima, pentru tot ajutorul și sprijinul pe care mi l-au oferit.

M-au sunat persoane foarte importante din lumea fotbalului și mi-au urat numai de bine”, recunoaște Hidișan.

Crăciunul la Mănăstire, una dintre dorinele fostului jucător



Diagnosticul l-a apropiat și mai mult de credință, astfel că în acest an, și datorită faptului că starea fizică i-a permis, Hidișan a ales să petreacă sărbătorile la Mănăstirea Găbud.

„Este una dintre dorințele mele, mai ales că fizic mi-au crescut valorile și sunt într-o stare bună și îmi doresc să petrec sărbătorile la Mănăstire, mai precis la Găbud, unde merg de foarte mulți ani și unde sunt atâția oameni minunați și frumoși, care de-a lungul acestei perioade, atât ei cât și preoții, părinții s-au rugat pentru mine din toată lumea.

Psihologul meu este Doamne, Doamne. nu am simtit ca am nevoie de altceva”, a spus ofostul fotbalist.