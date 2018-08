Franta este noua campioana europeana la fotbal american

Echipa nationala de fotbal american a Frantei a invins Austria in finala Campionatului European (28-14), pentru primul sau titlu continental.

Fotbalul american este un fenomen care castiga teren rapid in Franta. Dupa locul second ocupat in 2010 si locul al treilea, in 2014, echipa supranumita "Fighting Frogs" (Broastele Razboinice) a castigat competitia organizata in Finlanda, dupa ce s-a impus cu scorul de 28-14 in fata Austriei. Franta a inscris primul touchdown prin Andrew James (7-0), dar austriecii au condus la pauza (7-14). Dupa pauza, Jason Aguemon s-a distins printr-o cursa superba (14-14), inainte ca francezii sa se descatuseze (28-14).

Franta a castigat Grupa B, dupa ce s-a impus in ambele meciuri, cu Marea Britanie (42-9) si Finlanda (21-14), dar a beneficiat de faptul ca fosta campioana europeana din 2014, Germania, nu a participat la turneu, deoarece GFL (German Football League) nu a vrut sa schimbe calendarul competitiei interne pentru a le permite celor mai buni sportivi ai celor 16 echipe din campionatul intern sa poate merge in Finlanda.

Federatia Franceza de Fotbal American (FFFA) a fost infiintata in 1985 si s-a afiliat IFAF in 1998, in prezent existand peste 220 de cluburi si peste 23.000 de sportivi legitimati la nivel national. In urma cu mai putin de o luna, Franta a devenit campiona mondiala la fotbal (soccer), dupa ce a invins in finala Croatia cu 4-2.

De Gabriel Chirea