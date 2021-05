Fabulos! Un fotbalist este anchetat pentru ca a declarat ca este nascut in 1990, desi mama lui a decedat in 1986! Detalii incredibile

Un fotbalist din Africa este acuzat de fals de identitate.

Guelor Kanga este sub investigatia Confederatiei Africane de Fotbal (CAF) pentru fals de identitate. Fotbalistul este acuzat de doua ilegalitati: ca si-a ascuns cel putin 5 ani din varsta si ca si-a falsificat nationalitatea.

In acte, Kanga figureaza ca este nascut pe 1 septembrie 1990, in Gabon. Republica Democratica Congo neaga acest lucru, aratand un document in care mama fotbalistului a incetat in viata in 1986 si altul in care atesta ca jucatorul s-a nascut in 1985, in Kinshasa.

In prezent, fotbalistul este legitinat la Steaua Rosie Belgrad, iar clubul a emis un comunicat oficial in care isi arata sustinerea fata de Kanga.

"A jucat in Rusia si Cehia si nu a avut nicio problema. Vedem aceste informatii ca pe un razboi intre aliantele de la Cupa Africii, in care Kanga este o victima colaterala. Speram ca situatia se va rezolva cat mai curand in favoarea lui Gelor Kanga", este comunicatul oficial emis de Steaua Rosie Belgrad.

In Europa, jucatorul a mai evoluat pentru Rostov si Sparta Praga, unde a fost coechipier cu Nicolae Stanciu.