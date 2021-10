Echipa de fotbal pe care și adversarii o respectă. Povestea emoționantă care se ascunde în spatele formației Angels United

Formația Angels United a luat naștere ca o modalitate de ajutorare reciproca pentru mai mulți tați care au trecut prin trauma de a-și pierde un copil.

"Câteodată mi-aș fi dorit să nu-i fi întâlnit vreodată pe acești oameni pentru că asta ar fi însemnat că fetele mele încă sunt aici. Pe de altă parte nu aș fi putut merge mai departe fără ei", a declarat Olly Monk, fondatorul clubului.

"Încercăm să îi aducem pe oamenii care au nevoie, pentru că cu cât vorbim mai mult, cu atât ne ajută să mergem mai departe", a mărturisit și unul dintre jucători, Jimmy Riley.

În locul numelor de pe tricouri, jucătorii au ales să imprime numele copiilor pe care i-au pierdut, pentru a fi alături de ei într-un mod metaforic.

Meet @AngelsUnitedFC the football team of grieving fathers who play with their “lost angel's" names on their shirts ❤️ pic.twitter.com/msfBgomvAz