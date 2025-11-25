Curtea de Apel București a decis achitarea fostului președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal în dosarul în care era acuzat de luare de mită, potrivit G4Media, răsturnând astfel situația dramatică din urmă cu câțiva ani.



După un proces lung, plimbat pe la trei instanțe și cu o întârziere de șase ani, magistrații au ajuns la concluzia că "faptele nu există". Hotărârea de astăzi nu este însă definitivă.



De la 4 ani cu executare la achitare



Situația lui "Corleone" părea critică în 2019, când Tribunalul București îl condamnase la 4 ani de închisoare cu executare pentru luare de mită și complicitate la spălare de bani. Totul s-a schimbat în noiembrie 2021, când Curtea de Apel a anulat acea sentință și a dispus rejudecarea de la zero. Motivul a fost unul procedural: fiul său, Bogdan Dragomir, este avocat, fapt ce atrăgea competența Curții de Apel, nu a Tribunalului, chiar dacă acesta era suspendat din profesie.



Procurorii DNA au susținut că Dragomir ar fi cerut și primit peste 3 milioane de euro de la Ioan Bendei, administratorul RCS-RDS la acea vreme. Miza ar fi fost acordarea drepturilor de televizare pentru meciurile din Liga 1. Anchetatorii au notat că banii ar fi fost mascați printr-un contract de asociere în participațiune pentru finanțarea complexului "Crystal Palace Ballrooms".



În urma rejudecării, nu doar Dumitru Dragomir a scăpat de pedeapsă, ci și ceilalți implicați care primiseră condamnări la fond, inclusiv Ioan Bendei și Florin Bogdan Bădiță. DNA pretindea că acel contract dintre Bodu SRL și RCS-RDS a fost creat special pentru a disimula șpaga, dar judecătorii au demontat astăzi această ipoteză.

