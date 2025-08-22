Donald Trump a făcut anunțul momentului! Președintele SUA și-a permis chiar și o glumă: "Pot să-l păstrez?"

Într-o conferință de presă susținută în Biroul Oval, alături de președintele FIFA, Gianni Infantino, liderul de la Casa Albă a dezvăluit data și locația tragerii la sorți pentru grupele turneului final găzduit de SUA, Mexic și Canada.



Astfel, componența celor 12 grupe ale primului Mondial cu 48 de echipe va fi stabilită pe 5 decembrie, la Kennedy Center, prestigioasa sală de spectacole din Washington.



"Este cel mai mare, probabil cel mai mare eveniment din sport", a punctat Donald Trump, care are o relație apropiată cu șeful fotbalului mondial.



"Vor fi 104 Super Bowl-uri!"



Prezent la eveniment, Gianni Infantino a adus cu el și trofeul Cupei Mondiale, detaliind amploarea competiției. "Tragerea la sorți va fi transmisă în direct în toată lumea și va fi urmărită de un miliard de telespectatori. Vor fi 48 de echipe participante. Asta înseamnă 104 meciuri, 104 Super Bowl-uri!", a transmis președintele FIFA.



Fascinat de trofeu, Trump l-a primit din mâinile lui Infantino și a glumit în stilul său caracteristic: "Pot să-l păstrez?"