Donald Trump a făcut anunțul momentului! Președintele SUA și-a permis chiar și o glumă: "Pot să-l păstrez?"

Donald Trump (79 de ani), președintele Statelor Unite ale Americii, a făcut vineri, la Casa Albă, anunțul pe care întreaga lume a fotbalului îl aștepta în legătură cu Campionatul Mondial din 2026.

Într-o conferință de presă susținută în Biroul Oval, alături de președintele FIFA, Gianni Infantino, liderul de la Casa Albă a dezvăluit data și locația tragerii la sorți pentru grupele turneului final găzduit de SUA, Mexic și Canada.

Astfel, componența celor 12 grupe ale primului Mondial cu 48 de echipe va fi stabilită pe 5 decembrie, la Kennedy Center, prestigioasa sală de spectacole din Washington.

"Este cel mai mare, probabil cel mai mare eveniment din sport", a punctat Donald Trump, care are o relație apropiată cu șeful fotbalului mondial.

"Vor fi 104 Super Bowl-uri!"

Prezent la eveniment, Gianni Infantino a adus cu el și trofeul Cupei Mondiale, detaliind amploarea competiției. "Tragerea la sorți va fi transmisă în direct în toată lumea și va fi urmărită de un miliard de telespectatori. Vor fi 48 de echipe participante. Asta înseamnă 104 meciuri, 104 Super Bowl-uri!", a transmis președintele FIFA.

Fascinat de trofeu, Trump l-a primit din mâinile lui Infantino și a glumit în stilul său caracteristic: "Pot să-l păstrez?"

Președintele american a continuat: "Cupa Mondială din 2026 va fi cel mai complex eveniment din istoria tuturor sporturilor. Încă nu suntem pregătiți să facem și noi asta. Poate într-o săptămână. E o onoare imensă să aduc acești sportivi extraordinari în SUA".

Naționala României luptă și ea în preliminariile Cupei Mondiale pentru o calificare istorică. Selecționata condusă de Mircea Lucescu este în plină campanie de calificare, sperând să ajungă la un turneu final după o absență care durează din 1998. Deocamdată "tricolorii" nu stau deloc bine în clasament, având doar șase puncte după primele patru meciuri disputate.

Programul Grupei României din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026:

21 martie

  • Cipru – San Marino 2-0
  • ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1.

24 martie

  • 21:45 – Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1
  • 21:45 – San Marino – ROMÂNIA 1-5

7 iunie

  • 16:00 – Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0
  • 21:45 – Austria – ROMÂNIA 2-1

10 iunie

  • 21:45 – ROMÂNIA – Cipru 2-0
  • 21:45 – San Marino – Austria 0-4

6 septembrie

  • 21:45 – Austria – Cipru
  • 21:45 – San Marino – Bosnia și Herțegovina

9 septembrie

  • 21:45 – Bosnia și Herțegovina – Austria
  • 21:45 – Cipru – ROMÂNIA

9 octombrie

  • 21:45 – Austria – San Marino
  • 21:45 – Cipru – Bosnia și Herțegovina

12 octombrie

  • 16:00 – San Marino – Cipru
  • 21:45 – ROMÂNIA – Austria

15 noiembrie

  • 19:00 – Cipru – Austria
  • 21:45 – Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA

18 noiembrie

  • 21:45 – Austria – Bosnia și Herțegovina
  • 21:45 – ROMÂNIA – San Marino.
