Dezvaluiri socante! Un fost antrenor roman a fost retinut pentru pornografie infantila! Hartuia adolescente, desi primea reclamatii!

Dupa noua ani in care a profesat fara nicio problema, un fost antrenor de volei a fost retinut pentru pornografie infantila.

Cu toate ca existau plangeri la adresa acestuia, el a continuat sa hartuiasca adolescentele. Nimeni nu a luat in serios faptul ca Ionut Iordache, unul dintre cei mai cunoscuti antrenori de volei din Constanta, ar fi putut sa hartuiasca minore timp de aproape zece ani.

Ionut Iordache a fost retinut pentru 30 de zile pentru pornografie infantila, dupa ce au iesit la iveala o serie de dovezi impotriva lui. Potrivit celor de la libertatea.ro, antrenorul de 38 de ani facea comentarii despre corpul elevelor lui, iar dupa le cerea fotografii si videoclipuri indecente. El le ameninta de foarte multe ori ca va publica imaginile, iar in timpul antrenamentelor acesta ajungea sa le pipaie.

"Nu ma provoca, ca la cate poze am cu tine in lenjerie, de cand te schimbai la sala, poate vor ajunge si alea pe Twitter cu numele si numarul tau. Si apoi sa te vad cat de tare esti in clanta", i-ar fi scris antrenorul unei eleve de-ale sale.

Federatia de Volei a transmis ca nu a primit nicio plangere pana in acest an. Sesizarea a fost facuta in luna septembrie, cand mama unei sportive le-a transmis detalii despre un caz. Ionut Iordache s-a retras din pozitia de antrenor, dar cu toate acestea el a hartuit in continuare foste eleve de-ale lui in mediul online.

Marturisirea unei minore care a fost amenintata de catre Ionut Iordache: "Lumea stia de situatia lui. A umblat liber atata timp, fiind o reala amenintare."

Potrivit altor adolescente, Ionut Iordache le agresa verbal si le pipaia in timpul antrenamentelor.

"Faceam flotari la perete si le lipea mai asa de perete, le zicea, vai, ce fund mare ai facut, da ti-au crescut sanii, deja era putin cam apropiat de noi. Se comporta ca si unul dintre noi, nu mai era profesor in fata noastra, el fiind cu 20, 30 de ani mai mare."

"Cu fetele avea o atitudine ori libidinoasa, ori sfidatoare, depinde ce toane avea. Noi aveam 13-14 ani. Dar cu fetele mai mari, de liceu, isi permitea mai multe, chiar si palme peste fund", sunt marturiile unor foste eleve de-ale lui Ionut Iordache, mai scriu ce de la libertatea.ro

FOTO cu unul din mesajele pe care le trimitea Ionut Iordache (sursa foto: Libertatea):

