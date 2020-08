Cristiano Ronaldo, tot cu gandul la Manchester! De ce vrea sa revina starul portughez in orasul care l-a lansat in fotbalul MARE

Cristiano Ronaldo vrea sa-si construiasca un hotel in Manchester.

Pana sa se deschida cu privire la viitorul sau fotbalistic, daca va pleca sau nu de la Juventus, Cristiano Ronaldo vrea sa revina in Manchester pentru a-si putea extinde afacerea in domeniul imobiliar. Lusitanul vrea sa-si construiasca un hotel de lux de 11 etaje cu 151 de camere, restaurant si cafenea la parter si un bar pe acoperis in zona Piccadilly Gardens.

Hotelul va purta numele de CR7, la fel ca celelalte pe care Ronaldo le-a mai deschis in Madeira, Lisabona, Madrid, New York, Paris si Marrakesh.

Portughezului i-a ramas in suflet orasul Manchester de pe vremea cand evolua la United. Atacantul a petrecut 6 ani pe Old Trafford, acolo unde a reusit sa castige 3 titluri in Premier League, un trofeu Champions League, dar si primul sau Balon de Aur in 2008.