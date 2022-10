Potrivit celor de la Daily Mail, Ana Maria Markovic este dorită de mai multe echipe din Germania și din Marea Britanie, însă sportiva dorește să mai joace câțiva ani în Elveția, înainte de a se transfera. Dar gândurile ei de viitor pare că se îndreaptă către Anglia.

„Sunt foarte interesată să ajung în Anglia, însă nu acum. Nu sunt încă pregătită, pentru că mă simt foarte apreciată la Grasshoppers, iar acest lucru îmi oferă un confort în acest moment”, a spus fotbalista, care a completat că și-ar dori ca lumea să le aprecieze și pe fotbalistele la fel de mult ca pe fotbaliști: „Ceea ce face diferența între femeile și bărbații din fotbal, este, de exemplu, faptul că Erling Haaland nu primește cu siguranță comentarii sexiste la fotografiile în costum de baie, lucru care nu se aplică și în privința mea. Mi-aș dori ca bărbații să înceapă să ne ia apărarea”.

În urmă cu mai bine de un an, Federația Română de Fotbal a decis ca, începând cu sezonul 2021-2022, toate echipele din țara noastră să fie obligate să aibă și fotbații de fete, dacă vor să mai evolueze în Liga 1. Atunci, Gigi Becali a dezvlăuit că nu este de acord cu această decizie, pe care a contestat-o la TAS. „Am pierdut la TAS cu fotbalul feminin. Noi deja avem echipă de fotbal feminin. Am dat 5.000 de euro și am făcut echipă”, spunea Gigi Becali la vremea respectivă, după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv le-a dat dreptate celor de la FRF.

Vezi și: Secretul tinereții veșnice a fost descoperit