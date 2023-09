Cea mai frumoasă fotbalistă și-a ales numărul de pe tricou datorită idolului său: „Întotdeauna îl port!” 

Tânăra jucătoare de fotbal este de o frumusețe răpitoare și nu trece vreodată neobservată. Ana Maria s-a remarcat și datorită aspectului său, fiind și numită drept „cea mai frumoasă fotbalistă”. Recent, sportiva s-a fotografiat în noul echipament al echipei de club.

La începutul lunii martie, fotbalista s-a accidentat grav și a fost indisponibilă o bună perioadă de timp, însă acum s-a întors pe teren. După ce s-a pozat în noul său echipament, Ana Maria a fost întrebată de un fan de ce joacă cu numărul 7 pe tricou și i-a oferit și un răspuns.

„Întotdeauna port numărul 7 idolul meu, Cristiano”, a scris Ana Maria pe Twitter.

I always wear #7 for my idol, @Cristiano. ???? https://t.co/rRxbD0mlAl pic.twitter.com/SW3BZTnxey