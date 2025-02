Loris Karius câștigă mai puțin decât partenera sa

The Sun anunță că portarul german va câștiga doar 125.000 de lire sterline până la finalul sezonului. Pe săptămână, asta ar însemna aproximativ 5.700 de lire sterline, la jumătate decât primesc jucătorii cu cele mai mari salarii de la Schalke 04.

Soția lui Lorius Karius, Diletta Leotta, are un salariu de 840.000 de lire sterline pe an la postul de televiziune DAZN, sumă la care se adaugă și câștigurile din numeroasele contracte de publicitate și proiecte personale pe care le are.

Loris Karius a vorbit despre relația cu Diletta Leotta

Într-un interviu acordat pentru Corriere dello Sport, Loris a vorbit despre relația pe care o are cu Diletta, dar și despre fetița pe care cei doi o au împreună.

"Am ales să încep o familie cu ea. Planul nostru este să fim împreună până la finalul vieții. Vorbim mult la telefon, ne sunăm pe FaceTime. Diletta vine și mă vizitează cum poate, însă nu e atât de ușor", a declarat Karius citat de Gazzetta dello Sport.

"A fost o conexiune automată între noi, o înțelegere particulară. Nu știam cine e, ea nu știa cine sunt eu, ne-am plăcut fără etichete, așa cum eram. Are o personalitate veselă. Are grijă de mine și când suntem împreună mă simt extrem de bine. (n.r. întrebat dacă e gelos) Avem o relație sănătoasă, nu are ce să mă îngrijoreze", a adăugat fotbalistul.