BREAKING NEWS | Gheorghe Tadici, suspendare-record și amendă usturătoare după ce a bruscat o jucătoare

Nemulțumit fiind, probabil, de evoluțiile jucătoarei sale, Tadici, nervos, a certat-o și a îmbrâncit-o spre banca de rezerve pe Alexandra Vrabie.

Federația Română de Handbal a decis să-l suspende pe Tadici, la două săptămâni de la acel eveniment, după sesizarea făcută de președintele Alexandru Dedu.

„În legătură cu sesizarea d-nului președinte DEDU ALEXANDRU privind comportamentul d-nului antrenor GHEORGHE TADICI (HC Zalău) față de propria jucatoare VRABIE ALEXANDRA la jocul de LNF dintre echipele HC Zalau si SCM Rm. Vâlcea disputat în data de 18.11.2021 la Zalău, comisia vazand punctul de vedere al domnului profesor TADICI GHEORGHE și al observatorului HORAȚIU BELU hotărăște:

Sanctionarea domnului profesor TADICI GHEORGHE cu 6 (șase) etape suspendare, începand cu data de 01.12.2021 și penalitate pecuniară 4000 (patru mii lei) data limită de achitare 30.12.2021 pentru bruscarea propriei jucătoare în timpul jocului, conf. Art. 43.4 lit. b cu aplicarea art. 34.1 lit. k (recidiva 02.03.2021, 30.08.2021, 07.09.2021)”, se arată în hotărâre.

Gheorghe Tadici: ”Asta mi-a scris fata”

Jucătoarea e plecată acum, e pe la Făgăraş parcă. Mi-a dat mesaj şi m-a întrebat: «Domnul profesor, ce se întâmplă cu atâta tam-tam»? Pentru ce se insistă pe faza asta? Era normal ca dumneavoastră să ma opriţi şi să-mi atrageţi atenţia să nu mai persist în greşelile comise până atunci». Asta mi-a scris fata.

Ce se doreşte, de fapt? Vrem antrenori-roboţi care n-au voie să le zică nimic jucătoarelor?! La faza respectivă, eu am oprit-o pe Alexandra şi am întrebat-o: «Dar noi ce am antrenat în ultimele zece zile? Unde arunci?». Ea mi-a răspuns, după care i-am zis: «Treci pe bancă»”,„ a fost reacția lui Tadici, cu privire la acel episod, potrivit Adevărul.