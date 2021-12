Reacția fermă a lui Gheorghe Tadici după pedeapsa dură primită în cazul bruscării handbalistei Alexandra Vrabie

Antrenorul lui HC Zalău a bruscat-o pe Alexandra Vrabie, extrema de 21 de ani a trupei din Sălaj, nemulțumit fiind de faptul că acesta primise o eliminare de două minute.

„La fel ca şi prima pedeapsă (n.r. - cea din septembrie), mi se pare totul exagerat şi cu un substrat. Nu pot spune însă mai multe, pentru că am cerut motivarea deciziei. Odată ce o voi primi, o să mă adresez celorlalte comisii ale federaţiei. Iar după ce voi epuiza căile de atac prin comisiile federaţiei, există posibilitatea de a mă adresa instanţelor judecătoreşti.

Pentru că mai am o acţiune pe rol, legată de suspendarea pe care am primit-o în septembrie. Atunci, mi-au dat opt etape, dar la Apel am rămas cu patru şi cu sancţiunea financiară”, a spus Gheorghe Tadici, potrivit adevăvărul.ro.

Gheorghe Tadici, suspendare-record și amendă usturătoare după ce a bruscat o jucătoare

Federația Română de Handbal a decis să-l suspende pe Tadici, la două săptămâni de la acel eveniment, după sesizarea făcută de președintele Alexandru Dedu.

„În legătură cu sesizarea d-nului președinte DEDU ALEXANDRU privind comportamentul d-nului antrenor GHEORGHE TADICI (HC Zalău) față de propria jucatoare VRABIE ALEXANDRA la jocul de LNF dintre echipele HC Zalau si SCM Rm. Vâlcea disputat în data de 18.11.2021 la Zalău, comisia vazand punctul de vedere al domnului profesor TADICI GHEORGHE și al observatorului HORAȚIU BELU hotărăște:

Sanctionarea domnului profesor TADICI GHEORGHE cu 6 (șase) etape suspendare, începand cu data de 01.12.2021 și penalitate pecuniară 4000 (patru mii lei) data limită de achitare 30.12.2021 pentru bruscarea propriei jucătoare în timpul jocului, conf. Art. 43.4 lit. b cu aplicarea art. 34.1 lit. k (recidiva 02.03.2021, 30.08.2021, 07.09.2021)”, se arată în hotărâre.