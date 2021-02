BREAKING NEWS | Anunt de ultima ora al lui Iohannis: "Sper sa iesim din pandemie pana la vara!"

Presedintele Romaniei le da sperante romanilor!

Iohannis vede campania de vaccinare drept un mare succes. A pus guvernul la treaba pentru gasirea de solutii rapide pentru redresarea tarii dupa pandemie. Presedintele spera ca pandemia sa devina istorie in a doua parte a anului.

"Am avut in ultimele zile o serie de discutii foarte importante pentru a lamuri cateva chestiuni, pentru a gasi solutii pentru Romania, pentru a-i ajuta pe romani. Tema principala a fost cum pregatim cel mai bine proiecte pentru planul national de redresare si rezilienta, unde putem sa obtinem fonduri europene semnificative.

Avem la dispozitie peste 30 de miliarde de euro. Vrem sa folosim banii pe mai multe paliere. O prima chestiune este sanatatea. E nevoie de investitii semnificative in spitalele din Romania. Vaccinarea merge foarte bine, suntem in top in Europa.

Vom ajunge la 1 milion de persoane vaccinate, ritmul creste de la o saptamana la alta, avem speranta ca pana in vara sa iesim din pandemie. Foarte multi romani si-au pierdut locurile de munca, unii sunt in pericol sa o faca. E vital pentru noi toti sa dezvoltam mecanisme prin care sa dezvoltam locuri de munca, sa incurajam antreprenorii", a spus Iohannis.