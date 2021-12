Bănel Nicoliță dezvăluie de ce a plecat în SUA: "Nu mi-am revenit nici acum"

La finalul lunii octombrie, au apărut informații potrivit cărora fostul internațional român a fugit în Statele Unite ale Americii de teama cămătarilor, având datorii de 100.000 de euro.

Bănel Nicoliță: "Am vrut să-mi revin fizic și moral, eram cu moralul la pământ"

La scurt timp după informațiile apărute în presă, Nicoliță a negat că ar avea datorii, iar acum spune că vizita în SUA a fost doar pentru a se deconecta de la problemele din țară și de la divorțul de fosta soție, Cristina.

"Am fost plecat afară, am fost la un prieten în vacanţă. Am stat câteva luni acolo. Am vrut să-mi revin şi eu fizic şi moral, pentru că eram cu moralul la pământ. Divorţul prin care am trecut, fotbalul, banii pierduţi...

Greşeala mea cea mai mare a fost că am venit aici şi atunci au intervenit probleme vizavi de fosta soţie. Nu a acceptat şi la acel moment chiar a avut dreptate. Banii familiei, timpul pe care îl petreceam aici, nu mai ajungeam să fiu lângă ea şi lângă copii, să fiu alături de ea şi să le ofer şi ce le lipsea. Nu mi-am revenit nici acum, să fiu sincer. Asta e viaţa, trebuie uşor-uşor să văd lucrurile aşa cum sunt", a spus Bănel Nicoliță, la emisiunea "Fiță cu Adiță"

Fostul fotbalist de la FCSB recunoștea în urmă cu un an că ruptura dintre el și soția lui s-a produs din cauza faptului că și-a neglijat familia și a pus CS Făurei pe primul plan.

"Mi-am dorit foarte mult să fac ceva la Făurei și fosta soție nu a fost de acord. Am investit și bani, sentimente, mai multe chestii. Atunci a trebuit să renunț puțin la familie, să stau mai mult aici, la Făurei, să vin la antrenamente. Normal că după un an, doi, a venit și scandalul. 'Ai băgat bani acolo, te-ai dus acolo, ne-ai neglijat pe noi'.

Asta a fost problema, motivul divorțului. Mi-a spus că dacă plec la Făurei, divorțăm. Eu am zis ok. Eu sunt mai nebun, iubesc fotbalul, el mi-a dat tot ce am și vreau să dau și eu înapoi cât pot. Îmi asum toate greșelile, sunt vinovat", spunea Nicoliță, în 2020, la emisiunea "La Măruță, de la Pro TV.

Bănel Nicoliță: „De asta m-am reîntors!”

Recent, fostul jucător de la FCSB a vorbit despre revenirea în țară, dar și despre planurile grandioase pe care le are alături de clubul său de suflet, CS Făurei.

„Marți am făcut primul antrenament, iar astăzi (n.r. 27 noiembrie) am jucat tot meciul. Mă bucur că din pasa mea s-a marcat golul egalizator.

M-am reîntors la CS Făurei pentru a continua proiectul început. Avem sponsori și îmi doresc să ajungem în Liga a II-a”, a declarat Bănel pentru obiectivbr.ro.

Echipa lui Bănel se află pe locul al 8-lea în clasamentul Seriei 2 din Liga 3, iar principalul obiectiv ar fi mai degrabă salvarea de la retrogradare, decât promovarea. În ultimii ani, CS Făurei a dus o luptă continuă în încercarea de a evita retrogradarea, iar în acest sezon a bifat doar două victorii, două remize și 10 înfrângeri.