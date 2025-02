La aproape un an de când a devenit mamă, modelul de 27 de ani își încântă urmăritorii de pe rețelele de socializare cu imagini de la diferite evenimente, iar de fiecare dată reușește să impresioneze cu silueta de invidiat.

Thibaut Courtois vrea să revină la națională



Goalkeeper-ul cu peste 100 de meciuri în selecţionata belgiană, pentru care nu a mai jucat de peste un an după o confruntare cu Tedesco, pe care l-a acuzat de lipsă de respect faţă de cariera sa la echipa naţională, a subliniat că nu vrea să rateze următoarea Cupă Mondială.



"Vreau să joc la Cupa Mondială din 2026, am avut întotdeauna acest obiectiv în minte, dar am avut probleme cu fostul antrenor. Până la urmă, am avut dreptate. Nu ştiu dacă voi fi acolo în martie, împotriva Ucrainei. Vom vedea dacă antrenorul mă va chema", a spus el.



Rudi Garcia, instalat luna aceasta la cârma echipei Belgiei după demiterea lui Tedesco, a declarat la prima sa conferinţă de presă că vrea să mizeze pe Courtois. "Thibaut va avea ocazia să se exprime. Ne bazăm pe el, asta e sigur. Vom vedea ce ne rezervă viitorul apropiat", a spus, fostul antrenor al lui AS Monaco, Olympique Marseille şi AS Roma.



Thibaut Courtois a subliniat că nemulţumirea sa a fost exclusiv faţă de antrenorul demis şi nu faţă de vestiar.



"Nu au fost niciodată probleme în cadrul grupului de jucători. A fost doar un conflict cu antrenorul anterior, dar voi vorbi mai multe despre asta la o conferinţă de presă", a adăugat el.