Portarul belgian a fost diagnosticat cu o ruptură a ligamentului încrucişat anterior la genunchiul stâng și a fost supus unei intervenții chirurgicale, iar acum se află în perioada de recupare.

În vârstă de 31 de ani, Thibaut Courtois a avut 230 de apariţii pentru "galactici" de când a venit de la Chelsea, în 2018, fiind titular pe post.

Thibaut Courtois, dezvăluiri despre accidentarea suferită

Într-un interviu acordat pentru revista Hello!, belgianul și soția sa, Mishel Gerzig, au vorbit despre provocările prin care au trecut în ultimele luni.

"Prima zi a fost dificilă. I-am scris lui Mishel și i-am spus că m-am accidentat la genunchi. Am făcut un RMN și am aflat rapid că este o problemă serioasă. Am plâns când am ieșit. Dar apoi am simțit susținerea oamenilor. Mishel m-a ajutat foarte mult, mai ales în prima lună, când d-abia puteam să merg. Acum lucrez să revin", a mărturisit Thibaut Courtois.

"Am făcut schimb de mesaje pe Instagram, apoi ne-am văzut aproape șase luni pe FaceTime până ne-am văzut prima dată la Madrid. A adus o valiză cu schimburi pentru două săptămâni, pentru că ideea ei era să revină la Amsterdam, dar nu a mai plecat", a povestit belgianul.