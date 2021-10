Anamaria Prodan, atac dur la adresa lui Gigi Becali. Ce i-a reproșat finanțatorului FCSB pe care îl numește "mișel"

Anamaria Prodan l-a dat în judecată pe Dennis Man pentru transferul la Parma, deoarece nu a respectat contractul de colaborare dintre ei.

Ruptura dintre cei doi a pornit după ce fostul jucător de la FCSB ar fi rupt unilateral contractul de reprezentare pe care îl avea cu Anamaria Prodan. La scurt timp, fotbalistul a ajuns la Parma, pentru 13 milioane de euro, intermediar fiind Giovanni Becali.

Impresara l-a dat în judecată pe jucător și cere despăgubiri de 350.000 de euro și, chiar dacă nu a existat o legătură directă, Anamaria Prodan a considerat drept o trădare din partea lui Gigi Becali, cel despre care a declarat că nu mai există pentru ea.

"Gigi Becali nu mai există pentru mine. Nici nu știu cine este. Nu comentez nici de bine, nici de rău. De morți, numai de bine. Eu când am un prieten, îl am pe viață și merg până în pânzele albe. Când cineva trădează că un mișel, nu are cum să mai stea lângă mine vreodată.", a declarat Anamaria Prodan la lansarea cărții.