"A avut foarte multe oferte". Anamaria Prodan anunță despărțirea dintre Nicolae Stanciu și Slavia Praga 

Mijlocașul român a ajuns la echipa din Cehia în 2019, de la Al-Ahli, pentru patru milioane de euro. În prezent, Stanciu este evaluat la șapte milioane de euro, potrivit transfermarkt.

Anamaria Prodan, impresara jucătorului, a anunțat că despărțirea dintre Nicolae Stanciu și Slavia Praga se va produce cel mai probabil în perioada de transferuri din iarnă. În vară, românul a fost dorit de Galatasaray, însă cele două formații nu s-au înțeles asupra sumei de transfer.

”El a avut foarte multe oferte şi în perioada trecută, doar că preţurile nu au fost cele dorite. Dar eu cred că el acum va pleca. Nimeni nu mai plăteşte pentru jucătorii români mulţi bani. Nu avem infrastructură, sunt multe lucruri care te dau jos de pe piedestal înainte să te urci.

Eu continui, am agenţia mea, am partenerii mei şi ne-am unit cei mai buni agenţi din Europa. Tocmai, din acest motiv, am foarte mulţi jucători străini în portofoliu”, a declarat Anamaria Prodan, la lansarea cărții ”Da, sunt cea mai bună”.