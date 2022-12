Naționala Iranului a fost eliminată de la Campionatul Mondial după ce s-a clasat pe locul al treilea în clasament, în urma înfrângerii cu SUA, scor 0-1, având 3 puncte acumulate în grupe. După ce jucătorii au fost amenințați de autoritățile iraniene în urma refuzului de a cânta imnul în primul meci al grupului, după meciul cu SUA a avut loc o tragedie șocantă.

Un tânăr iranian a fost omorât de autoritățile iraniene după ce a ieșit să sărbătorească înfrângerea cu Statele Unite, după cum informează ONG-ul Iran Human Rights, ce are sediu în Oslo, scrie Mundo Deportivo.

După moartea șocantă a Mashei Amini, torturată și insultată de autorități, care au arestat-o pentru că nu purta corect hijab-ul, autoritățile iraniene au oferit un nou moment șocant. Un tânăr de 27 de ani, Mehran Samak, a fost ucis de polițiști după ce a ieșit în stradă să se bucure de înfrângerea și eliminarea naționalei de la Mondial.

„Numele lui era Mehran Samak. A fost împușcat în cap de către autoritățile statului când a ieșit să sărbătorească înfrângerea Iranului la Campionatul Mondial în Bandar Anzali, seara trecută, așa cum au făcut-o mulți din țară. Avea doar 27 de ani.

Organizația de Medicină Legală a Republicii Islamice refuză să returneze corpul lui Mehran Samak familiei sale în ciuda faptului că o mulțime de oameni s-au adunat în afara clădirii pentru a-i sprijini”, se arată în anunțul făcut pe pagina de Twitter Iran Human Rights, acolo unde apar și filmări cu tânărul ucis, dar și cu oamenii strânși pentru a protesta.

His name was #MehranSamak. He was shot in the head by state forces when he went out to celebrate the Islamic Republic’s loss at #FIFAWorldCup2022 in Bandar Anzali last night like many across the country. He was just 27 years old.#مهسا_امینی pic.twitter.com/rfJuuODUiq