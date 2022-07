Anunțul a fost prezentat de presa din Italia, iar câteva ore mai târziu a fost confirmat de prezentatoarea TV.

"După 20 de ani împreună și 3 copii superbi, căsnicia mea cu Francesco s-a terminat. Procesul de separare va rămâne privat și nu voi mai face alte declarații. Îi invit pe toți să evite speculațiile și, mai ales, să respecte confidențialitatea familiei mele", a declarat Ilary Blasi, potrivit La Repubblica.

Și Francesco Totti a făcut o declarație pe acest subiect: "Am încercat să depășesc criza căsniciei mele, dar astăzi înțeleg că alegerea despărțirii, deși dureroasă, nu poate fi evitată. Tot ce am spus și făcut în ultimele luni a fost spus și făcut pentru a ne proteja copiii, care vor fi întotdeauna prioritatea de top în viața mea. Voi continua să fiu aproape de Ilary în creșterea celor trei copii minunați ai noștri, respectându-mi mereu soția. Am încredere în respectul maxim pentru intimitatea noastră, în special pentru liniștea copiilor noștri".

Francesco Totti și Ilary Blasi au împreună trei copii, pe Cristian (16 ani), Chanel (15 ani) și Isabel (6 ani).

Întâmplare inedită la prima întâlnire

Invitat într-un show de televiziune al postului Sky, în 2021, legendarul jucător de la AS Roma a dezvăluit un episod neștiut legat de Ilary, mai exact de la prima lor ieșire în oraș, în capitala Italiei.

"Am dus-o la un restaurant de la ultimul etaj al unui turn. M-am dus s-o iau de acasă cu Ferrari-ul, iar când am ajuns la restaurant ea a deschis ușa și a lovit-o puternic de perete. Îmi venea s-o ucid, mi-a zgâriat mașina, dar m-am prefăcut că nu s-a întâmplat nimic", a afirmat Francesco Totti.