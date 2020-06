6 000 de tineri au incalcat TOATE regulile si au participat la o petreceri MONSTRUOASE in pandemie! Bilant tragic: un mort, o tanara violata si 3 oameni injunghiati la party-urile ILEGALE

3 petreceri monstruoase au fost organizate in Manchester si Leeds azi-noapte. La cele doua din Manchester au participat nu mai putin de 6 000 de oameni. Politia a intervenit, la fel mai multe echipe echipaje ale ambulantei, insa raul fusese deja facut. Conform informatiilor oficiale, la party-urile 'de carantina' s-a lasat cu incidente tragice. O persoana a murit din cauza unei supradoze, trei oameni au fost injunghiati si o tanara de 18 ani a depus plangere pentru viol.

Politia investigheaza acum modul in care petrecerile au fost organizate pentru a-i trage la raspundere pe cei care au incalcat regulile.



Honestly am I living in a different universe ? Swear there was a pandemic going on ? What the shit is this quarantine rave about, goons pic.twitter.com/7826icD4Vv