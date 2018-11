Are iubita FORTES! Atacantul pe care Becali a pus ochii a venit in Romania cu o bomba sexy! Cum arata blondina: FOTO

Carlos Fortes (24 de ani) a marcat 4 goluri in 13 meciuri pentru Gaz Metan. Varful de 1.88 metri si 84 de kilograme e vazut de FCSB drept potentialul inlocuitor al lui Gnohere.

Gaz Metan are si ea un Bizon! Fortes (24 de ani) a venit in vara de la Vizela si a impresionat in primele sale meciuri in Liga I. Atacantul portughez a marcat 4 goluri si a contribuit la cateva victorii importante ale formatiei de pe locul 5.

La doar cateva luni de la sosirea in Romania, Carlos Fortes a ajuns pe radarul FCSB-ului, Gigi Becali spunand ca il vrea in locul lui Harlem Gnohere, in cazul in care il va vinde pe francez in zona Golfului.

"Baiat de casa, indragostit lulea"

La fel ca Gnohere, Fortes pare sa fie un jucator cu o viata particulara linistita.

Fortes este descris ca un fotbalist familist, indragostit lulea de frumoasa Andreia, cu care are o relatie dinainte sa vina in Romania.

Andreia are un baietel, dar acest lucru nu a reprezentat o bariera in calea relatiei dintre cei doi.

