Tânărul înotător român a câștigat două medalii de aur la probele 100 și 200 m liber și a intrat în istorie, fiind al doilea înotător care reușește această performanță la aceeași ediție de Campionat Mondial. Popovici a stabilit și noi recorduri la juniori cu timpii obținuți în semifinale, iar prestațiile sale extrem de bune nu au trecut neremarcate, fiind în atenția presei internaționale.

Răzvan Florea îl laudă pe David Popovici după super-performanța obținută



Răzvan Florea (41 ani) este primul înotător român care a câștigat o medalie olimpică, în 2004, când a obținut medalia de bronz la 200 m spate, stabilind de-a lungul carierei recorduri naționale importante. Retras în 2010, Răzvan Florea și-a încheiat cariera cu 100 de titluri de campion național, având 293 de medalii câștigate, 77 dintre ele la competiții internaționale și 57 de recorduri naționale stabilite.

Florea a vorbit la „Ora exactă în sport” despre prestația lui David Popovici, având doar cuvinte de laudă la adresa tânărului înotător. Cu toate astea, fostul înotător a punctat care ar fi încă „punctul slab” al campionului mondial, și anume timpul de reacție din startul curselor, folosind drept exemplu reacția din finala de la 100 m liber.

„Mă bucur că s-a scris și vorbit foarte mult de David, putem doar să le adresăm doar cuvinte de laudă. Are performanțe remarcabile, trebuie să ne gândim că încă este un adolescent, cu siguranță că va avea un cuvânt greu de spus de acum înainte la probele de liber.

Mie, personal, îmi place David mai mult în proba de 200, cu atât mai greu a fost să ocupe primele două locuri la aceste probe, sunt două probe diferite. 200 e o probă de viteză mai lungă, mai mult sportivii pregătesc 200 și proba de 400 împreună. Proba de 100 merge foarte mult cu proba de 50 m, de asta și în istoria natației nu găsim doi medaliați cu aur la 100 și 200.

Când am văzut cursa și primii 50, am văzut că toată lumea a plecat mult mai tare decât în semifinale sau cel puțin primii 5-6 concurenți au plecat mai tare decât în semifinale. Mi-am dat seama că va fi o cursă grea, pe ultimii 25 când am văzut imaginea de sus, când am văzut că primii trei sunt puțin desprinși, mi-am dat seama că David nu poate pierde podiumul. Foarte greu a reușit să cucerească titlul, cu atât mai meritoriu pentru el.

O cursă extraordinară, rapidă, cred că toți s-au focusat să plece tare, pentru că le-a fost frică unul de altul, tocmai din acest motiv cred că s-a ajuns să se meargă mai slab pe al doilea 50 decât în semifinale. Cred că tactica lui a fost foarte bună, am plecat cu ei și ce pot în al doilea 50...nu cred că era loc de o altă tactică.

Întotdeauna sunt lucruri de îmbunătățit, într-adevăr, la 100 m a avut un timp de reacție mai slab decât marea majoritate a finaliștilor. Sunt lucruri care se pot pune la punct, pe care antrenorul și cei care îl călăuzesc le vor remedia. David încă e tânăr, cred că startul lui e mai bun decât anul trecut, să nu uităm că la Olimpiadă a plecat cu un handicap destul de mare față de ceilalți la 100 liber, e loc de mai bine și cu siguranță vom vedea asta”, a declarat Răzvan Florea la PRO Arena, medaliat olimpic la înot.