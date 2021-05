"Vino la mine dupa masa si ne uitam la filme pentru adulti in piscina!" Dezvaluiri incredibile despre unul dintre cei mai controversati patroni de club din lume

Ted Stepien este unul dintre personajele controversate din sportul mondial.

Fostul proprietar al lui Clevland Caveliers a fost in centrul mai multor episoade controversate in perioada in care detinea clubul. The Athletic i-a dedicat un intreg reportaj, in care au fost reamintite cateva dintre momentele in care a tinut prima pagina a tabloidelor.

Dupa trei sezoane petrecute la conducerea lui Cavaliers, Stepien a devenit persoana non-grata in Ohio si numit unul dintre cei mai slabi proprietari din istoria sportului american.

The Athletic a reamintit o intamplare prin care a trecut jurnalistul Sheldon Ocker, cel care lucra pentru Akron Beacon Journal. In momentul in care i-a cerut un interviu barbatului care tocmai preluase clubul, a primit un raspuns care l-a socat: "Vino duminica la mine dupa masa. Intram in piscina si ne uitam la filme pentru adulti!"

Istoria dintre cei doi nu s-a oprit cu acea intamplare. Jurnalistul a obtinut interviul dorit, insa acesta a avut loc intr-un club de striptease din Clevland, acolo unde barbatul sustinea un casting pentru grupul sau privat de animatoare. Echipa de animatoare era condusa de sotia lui, iar acolo se afla chiar si fiica acestora, in varsta de 19 ani, scrie Marca.