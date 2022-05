Cupa Andreea Răducan, competiție inițiată și organizată de campioana olimpică și mondială la gimnastică, Andreea Răducan, a ajuns la cea de-a 10-a ediție.

Competiția va avea loc sâmbătă, 21 mai 2022, începând cu orele 9:30, în sala de sport a Școlii Gimnaziale Episcop Iacov Antonovici din Bârlad.

Peste 100 de gimnaste care se antrenează la șapte cluburi din țară, vor participa la cea de-a 10-a ediție a Cupei Andreea Răducan.

Concursul este dedicat gimnastelor din categoria junioare III, de nivel 6 şi 7, cu vârste cuprinse între8 și 10 ani. Toate gimnastele participante la concurs vor primi premii în produse, iar sportivele de pepodium vor câștiga și premii în bani, diplome și trofee, în funcție de performanța obținută în cadrulcompetiției.

Andreea Răducan: "În toți acești ani am simțit emoțiile copiilor aflați la început de drum"

“Întâmpinăm cu mare bucurie cea de-a 10-a ediție a Cupei de Gimnastică ”Andreea Răducan”. Este o ediție aniversară și sunt convinsă că va fi una memorabilă. Încă de la început am știut că tot ceea ce facem pentru copii are o valoare aparte, iar acum, la aniversarea celor 10 ediții, ne bucurăm de rolul pe care ni l-am asumat și care ne aduce atâtea satisfacții. În toți acești ani, am simțit și am trăit emoțiile copiilor aflați la început de drum, imensa lor bucurie la câștigarea fiecărei medalii.

Am plâns, am râs și am adunat experiențe valoroase, care avem convingerea că îi vor ajuta pe copii săpășească încrezători pe drumul victoriei în gimnastică. Le mulțumesc tuturor gimnastelor care m-au făcut parte din drumul lor către performanță, antrenorilor și părinților.

Împreună cu echipa Asociației ”Andreea Răducan”, dorim să mulțumim partenerilor noștri pentru încrederea pe care ne-au acordat-o în toți acești ani!”, a declarat Andreea Răducan.

Andreea Răducan organizează evenimentul în parteneriat cu Clubul Sportiv Școlar Bârlad și beneficiază de sprijinul Primăriei Municipiului Bârlad, Direcției pentru Sport a Județului Vaslui, al Asociației pentru Gimnastică Vaslui, al Inspectoratului Școlar Județean Vaslui.

Sponsorii si partenerii evenimentului sunt: Reserved, Sinsay, Kultho, AB Systems, Domeniile Averești, Brenntag, Banca Transilvania, Farmec, Artesana, Auchan, Litera, Mercedes-Benz și AxisCommunications.

Cupa de Gimnastică Andreea Răducan a debutat în 2011

Cupa de Gimnastică Andreea Răducan a luat naștere în 2011, concursul fiind organizat cu scopul dea aduce spiritul marilor competiții internaționale în mijlocul micuțelor gimnaste.

Competiția esteorganizată de campioana olimpică și mondială Andreea Răducan, în orașul său natal, Bârlad. Cupa Andreea Răducan este inclusă în calendarul național sportiv de către Federația Română deGimnastică.