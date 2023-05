Fostul mare gimnast român, retras oficial din activitate în 2021, a avut o carieră impresionantă, cu opt titluri de campion mondial și alte zece de campion european. În palmaresul lui Marian Drăgulescu se regăsesc și trei medalii la Jocurile Olimpice din 2004, de la Atena: două de bronz, la sărituri și la competiția pe echipe, și una de argint, la sol.

Marian Drăgulescu: "Cel mai apreciat m-am simțit la Cluj. Peste 6.000 de români erau acolo cu sufletul"

Drăgulescu a participat la competiții din toată lumea, din SUA și Australia, până în China și Japonia, însă cel mai apreciat s-a simțit acasă, în România. În 2017, Cluj-Napoca a organizat Campionatele Europene de gimnastică individuală, competiție la care "Marocanul" a obținut aurul la sol și argintul la sărituri.

"Pot spune sigur că m-am simțit extraordinar de bine și am simțit apropierea multor români la Cluj, la Campionatul European din 2017.



A ieșit și cum nu se putea mai bine, am câștigat două medalii, printre care una de aur la sol. A cântat și imnul, am simțit peste 6.000 de români în tribună că sunt cu sufletul și eram și eu extraordinar de mândru că am putut câștiga această medalie în fața românilor", a spus Marian Drăgulescu, la emisiunea Poveștile Sport.ro.

Marian Drăgulescu, dans pe "Gangnam Style" în Mexic

Tot în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro, Marian Drăgulescu a rememorat un moment inedit din carieră. În 2012, a participat alături de Cătălina Ponor la "Gala de Estrellas de Gimnasia" din Mexic, unde cei doi au ridicat aproape 5.000 de oameni în picioare printr-un dans pe celebra melodie "Gangnam Style" a rapper-ului sud-coreean PSY.

"Mi-am ales melodia pentru că participasem la 'Dansez pentru tine' cu puțin timp înainte, chiar la PRO TV, bucata de dans o luasem din acea emisiune, unde am avut-o ca probă. Am avut mai mulți coregrafi, dar am învățat să îmi fac singur coregrafia, aici mi-am făcut singur muzica, mi-am făcut singur coregrafia.

Vestimentația ne-am ales-o noi, acele tatuaje mi le-au făcut colegii, le-am zis: 'scrieți și voi, dați niște semnături pe mâini'.

(n.r. - Cât de greu a fost să execuți elemente în jeanși?) Aici am făcut elemente de bază, destul de simple, dar trebuie un echipament cât mai light și cât mai elastic, să nu îți îngreuneze mișcările", a mai spus Marian Drăgulescu.