UFC | Campionul din mina de nisip. Francis Ngannou a trăit într-o "lume" în care mâncarea era un lux 

de Alexandru GANCI

Campionul greilor din UFC poate fi considerat pe bună dreptate drept cel mai puternic om din lume, pentru că într-o înfruntare față în față, el poate să învingă pe oricine.

Nu este deloc un lucru simplu, pentru că în momentul de față populația Pământului a ajuns la aproape 8 miliarde.

Principala problema in Batie, un sat uitat într-un colț de Camerun, era foamea

Cu toate astea, campionul greilor din UFC poate să apară de unde nu se gândește nimeni, iar Francis Ngannou, actualul campion, este cel mai bun exemplu.

Când s-a născut Francis nimeni din familia lui nu se gândea că poate să existe o carieră. Nimeni nu știa ce este o carieră, pentru că principala problemă în Batie, un sat uitat într-un colț de Camerun era foamea.

Francis a trait intr-o lume in care mancarea era un lux, asa cum povesteste in clipul de mai jos, iar copilaria insemna munca.

La vârsta de 10 ani, încărca nisip în camioane

La 10 ani, cand alti copii primesc de la parinti telefoane scumpe, Francis s-a angajat la o mina de nisip, unde trebuia sa incarce zi lumina nisip in camioane. Nu a intrebat unde merge nisipul in cauza, a aflat mai tarziu ca era folosit pentru constructii in orasele pe care el nu credea ca le va vedea. Pana la urma nu asta era important, ci faptul ca avea ce sa manance.

Familia sa i-a oferit insa ceva de nepretuit micului Francis, o genetica de exceptie. Tatal sau, cu care pierduse legatura inca din primii ani de viata, avea o reputatie de bataus de strada si era ocolit cu teama si respect de bandele din zona. Cu toate astea, Francis a mostenit de la tatal sau doar corpul, pentru ca a decis de mic sa fie altfel, sa nu se lase purtat spre latura intunecata a vietii. Si-a dorit sa fie cineva, si-a dorit sa fie un om bun.

Inimă de aur. De fiecare dată revine acasă, împarte mâncarea cu alții

Anii de chin din mină i-au format un corp incredibil de puternic, iar spiritul de luptător al tatălui său s-a transformat în dorința arzătoare de a fi campion.

Fugit în Franța în căutarea unei vieți mai bune, Francis a aflat că poate să fie sportiv și, mai ales, a aflat că oamenii pot să muncească și pentru glorie și performanță, nu doar pentru mâncare, dar chiar și așa a șltiut mereu să se întoarcă acasă și să împartă mâncarea lui cu alții.

Visul său de a fi un om bun si respectat s-a implinit pe 27 martie 2021 cand a devenit cel mai puternic om din lume.