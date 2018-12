"Te tunzi sau pierzi!" Imagini HALUCINANTE! Un sportiv de culoare a fost obligat sa renunte la par inainte de meci

Andrew Johnson, un tanar de la liceul Buena Regional din New Jersey, se pregatea de o competitie de lupte greco-romane cand a fost instiintat ca nu ii va fi permis sa ia parte la competitie!

Pustiul, un baiat de culoare, purta o masca pentru a-si ascunde dreadurile insa arbitrul Alan Maloney nici n-a vrut sa auda! Maloney i-a oferit 2 variante: fie isi tunde dreadurile, fie pierde lupta! Johnson a ales prima varianta pentru a putea intra in competitie!

Johnson a intrat in ring si a castigat, ajutandu-i pe cei de la Buena sa triumfe! Devastat insa de incident, Johnson nu a dorit sa sarbatoreasca, fiind consolat de coechipieri. Acuzat ca a recurs la aceasta amenintare din motive rasiale, Maloney s-a aparat si si-a cerut scuze pentru incident. Comisia care supravegheaza competitiile din New Jersey l-a pedepsit, trimitandu-l la un curs de .. sensibilitate.

Epitome of a team player ⬇️

A referee wouldn't allow Andrew Johnson of Buena @brhschiefs to wrestle with a cover over his dreadlocks. It was either an impromptu haircut, or a forfeit. Johnson chose the haircut, then won by sudden victory in OT to help spark Buena to a win. pic.twitter.com/f6JidKNKoI