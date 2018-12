Dica a rabufnit la conferinta: "Nu stiu nimic, nu fac nimic la Steaua, eu nu stiu sa motivez pe nimeni!"

Nicolae Dica a rabufnit la conferinta de presa de azi. Se considera nedreptatit de discutiile din spatiul public, si spune ca alti antrenori din Liga I au parte de mai multa clementa.

"Dica nu motiveaza, Dica nu poate sa se impuna la jucatori, Dica nu face nimic, nu lucreaza nimic la Steaua."

"Ma uit si eu pe la emisiuni si vad ce se vorbeste."

"Cu siguranta este dubla masura in modul in care sunt tratat eu si felul in care sunt tratati alti antrenori."

"Va dau un exemplu. Am vazut comentariile de după meciul Astra - Dinamo. Dacă ieseam si eu sa spun ca jucatorii nu au fost in stare sa puna in practica ceea ce le-am spus, pai ma impuscau, a doua zi, chiar aici, nu mai ajungeam la conferinta."

"M-am impus din prima zi in care am ajuns la Steaua."

"Vreau sa castig titlul, am ambitie mare, ma motiveaza lucrurile astea", a spus Dica la conferinta de presa sustinuta azi.