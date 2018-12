Gol FABULOS pentru Budescu in Arabia Saudita!!! Lob cu EXTERIORUL, executie FANTASTICA in Arabia Saudita! VIDEO

Golul 2, marcat in minutul 59, e cu totul special. Budescu a reusit un lob fantastic, la coltul lung, si a inchis tabela la 4-0! Al Shabab e pe 3 in Arabia Saudita, cu 26 de puncte, insa poate fi depasita de Al Taawon si Al Ahli, care n-au jucat inca in aceasta etapa.



Pure class from Romanian Constantin Budescu a few mins ago. Will be adding this to the top 10 goals. @13saeed pic.twitter.com/GjxC01pnNJ