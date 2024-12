Luptătorul Alin Alexuc, în vârstă de 34 de ani, şi-a anunţat, sâmbătă, retragerea din activitatea sportivă.



“Pentru mine, cea mai mare aventură a fost să-mi urmez visul: să-mi reprezint ţara în cel mai frumos sport din lume, luptele! A fost o călătorie plină de provocări, emoţii şi momente de neuitat. Orice aventură, însă, are un final, iar astăzi am ales să închid acest capitol. Le mulţumesc din inimă familiei, prietenilor şi tuturor celor care mi-au fost alături pe acest drum. Sper că, prin ceea ce am realizat, am reuşit să le aduc un strop de bucurie şi de mândrie. Voi rămâne mereu loial acestui sport care m-a format ca om şi vreau să fiu o sursă de inspiraţie pentru noile generaţii, să-i încurajez să viseze, să lupte şi să trăiască aventura lor unică în lumea luptelor!”, a notat Alexuc pe Facebook, potrivit news.ro.



Alin Alexuc are în palmares un aur european la lupte greco-romane, un bronz la campionatele mondiale şi numeroase alte medalii. El a participat la patru ediţii ale Jocurilor Olimpice.



“Luptătorul nostru Alin Alexuc şi-a anunţat astăzi retragerea din activitatea sportivă. În vârstă de 34 de ani, cu patru participări la Jocurile Olimpice şi un aur european în palmares, Alin lasă în urmă o carieră frumoasă, în care a fost exemplu pentru multe generaţii de sportivi. Îţi mulţumim, Alin, pentru tot ce ai realizat ca sportiv şi suntem convinşi că vei rămâne în continuare alături de sportul în care te-ai împlinit, pentru că ai atât de multe lucruri de împărtăşit!“, a transmis şi CS Dinamo în social media.