Super-victorie pentru Ion Pascu! 'Bombardierul' l-a facut KO pe 'Spaima Ucrainei' Sergeev in a treia runda

Meciul dintre 'Bombardierul' Pascu si Maksim Sergeev a fost capul de afis al 'Heroes Fight League!' Romanul a rezolvat meciul in runda a treia, printr-un KO rapid cu care l-a doborat pe 'Spaima Ucrainei' la podea.

Lupta celor doi incepuse inca de la cantar, cand Pascu i-a dus un buchet de flori adversarului sau, indemnandu-l pe acesta sa il arunce pe spate, ca la nunta, spre amuzamentul tuturor.

Cel mai bun roman din MMA a ajuns la 19 victorii in cariera, dintre care 10 prin KO.

Este a doua victorie consecutiva a lui Pascu, dupa cea de la Milano din promotia Bellator, una dintre cele mai mari promotii MMA din lume. Atunci, 'Bombardierul' il invingea pe Stefano Paterno dupa o decizie unanima a arbitrilor.

.@PascuIon1 with the slam!#BellatorMilan Monster Energy Prelims are LIVE & FREE now on our YouTube channel.

