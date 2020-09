VIDEO | Super-victorie pentru Ion Pascu! "BOMBARDIERUL" a castigat primul sau meci in Bellator MMA! 

Italianul a fost invins la el acasa, in gala de la Milano a uneia dintre cele mai mari promotii MMA din lume, Bellator.

Dupa 3 runde in care a dominat, Ion Pascu a fost declarat invingator printr-o decizie unanima a arbitrilor.

Aceasta este prima victorie in Bellator a romanului in varsta de 38 de ani, care este pregatit de antrenorul lui Conor McGregor, John Kavanagh.

In total, de-a lungul carierei, "bombardierul" Pascu are 19 victorii, dintre care 9 prin KO, iar 4 prin submission.

.@PascuIon1 with the slam!#BellatorMilan Monster Energy Prelims are LIVE & FREE now on our YouTube channel.

