SPECIAL | Din dragoste pentru polo. Fascinanta poveste a băieților de la CSS 1 Masters. Interviu cu fostul mare internațional Cătălin Radu

Majoritatea celor care activează în cadrul acestui club fac asta din pasiune, în paralel cu job-urile la care muncesc zilnic. Acolo vin să se detașeze, să se relaxeze și să facă ceea ce le-a plăcut o viață întreagă.

Pentru ei, bazinul nu are secrete. Nici pentru antrenorul Cătălin Radu, fost internațional român, component al lotului olimpic la Atlanta 1996.

Cătălin Radu are în spate o întreagă experiență, la cel mai înalt nivel, și impune respect doar cu simpla prezență. Pentru cei tineri din polo e un adevărat model.

Sport.ro vă prezintă un reportaj inedit din ”sanctuarul” celor de la CSS1 Masters. Cum a pornit totul? La această întrebare ne răspunde Cosmin Răgălie.

„Totul a luat naștere din pură PASIUNE pentru acest sport, din dorința de a da ceva înapoi sportului care ne-a format ca oameni în primul rând”, a spus președintele clubului.

„Privind în urmă, realizez că acest proiect este roada multor ani de implicare ce a luat naștere odată cu pandemia. După ce m-am întors din afară țării ca sportiv și am imbrățisat carieră IT-ului, am început să merg ca și partener de sparring la antrenamentele de juniori ale clubului C.S.S.1 București conduse de antrenorii Eugen Georgescu și Andrei Stoicuț, o colaborare pozitivă și constantă ce a durat în jur de 7 ani. În această perioada, am observat ce mult a contat la dezvoltarea sportivă a juniorilor; au căpătat experiență, tehnică, curaj, determinare.

Venirea pandemiei și a lockdown-ului, a fost un moment zero de evaluare în care m-am întrebat „ Încotro?” și cum pot progresa mai departe în acest domeniu. Deși, toată România era închisă în casă, mi-am permis să visez alături de doi buni prieteni, Mihail Voicu și Marius Delcea..cum ar fi să înființăm un club de polo cu foști sportivi ce au practicat polo pe apă și împreună să contribuim la dezvoltarea juniorilor și a fenomenului de masters în România.

Mai mult de atât, sunt atâția jucători care după terminarea junioratului sau senioriatului, rămân cu nostalgia de a apractică acest sport sănătos..mi-am dorit să putem crea contextul pentru această oportunitate..

Timp de 2 ani de zile am pus bazele fundației acestui club, o perioada atipică din cauza pandemiei, în care a trebuit să investim multe resurse materiale și financiare pentru a ajunge la statutul de club acreditat de Ministerul Tineretului și Sportului și mai departe, afiliat federației române de polo”, a completat Cosmin.

Cât de greu a fost să formați echipa?

Catalin Radu: Nu foarte greu. Având în vedere ceea ce reprezintă CSS1 în polo-ul românesc – o pepinieră de talente de mai bine de 35 de ani- nu a fost o muncă de convingere titanică. Toți cei implicați am răspuns afirmativ în primul rând din dragoste pentru acest sport și pentru club și, nu în ultimul rând, din dorința de performanță și autodepășire…chiar dacă la o vârstă ceva mai înaintată…

Cosmin Răgălie: Partea de recrutare a baietilor a fost etapa care mi-a placut in mod deosebit deoarece m-am reintalnit cu fosti colegi/adversari din copilarie, i-am abordat in mod personal, am stat de vorba, le-am povestit ce dorim sa facem si am fost placut surprins de raspunsurile afirmative in ciuda temerilor sau emotiilor de a reintra in „ circuit”.

Bănuiesc că echipa e un mixt de foști poloiști și pasionați de sportul cu mingea pe apă. Dă-mi niște exemple. Ce vârste au?

Cosmin: Echipa da este un mixt din fosti poloisti cu varste cuprinse intre 22 si 42 de an, cei mai multi avand intre 30-35 de ani, dar avem si 2 fosti inotatori de profesie care desi sunt constienti cat de greu se invata tehnica mingii si a jocului, totusi suntem placut surprinsi cat de mult cauta sa se autodepaseasca si sunt incantati de aceasta noua activitate.

Spune-mi, în mare, ce meserii au componenții echipei tale?

Catalin: Așa cum am menționat anterior, din pură pasiune am reușit să ne adunăm sub același acoperiș, provenind din diverse domenii (medici chirurgi, veterinari, IT-iști si programatori, juristi, manageri, antreprenori, profesori, ordine și siguranță publică etc.), oameni responsabili, familisti care si-au dorit sub sigla CSS1 Masters sa devina o echipa.

Cum a reușit Cosmin Răgălie să-l aducă la CSS 1 Masters pe marele fost jucător Cătălin Radu

Cosmin, cum ai reusit sa il atragi pe Catalin Radu in acest proiect, un fost component de baza al echipei nationale, participant la Olimpiada de la Atlanta si unul din cei mai buni fundasi de polo pe care i-a avut Romania.

Cosmin: Am avut emotii cand i-am dat primul telefon lui Catalin pentru a-l invita la o discutie legat de echipa, imi doream sa vada dincolo dincolo de cuvinte, ca avem un ideal indraznet motiv pentru care am inceput sa ii ofer informatii peste informatii, la un moment ma opreste si imi spune, „ Hai sa ne vedem la o cafea”... dar raspunsul potrivit ar fi...prin sinceritate.

Ca sa intelegeti contextul, cand eram junior, nu ratam nici un meci din liga de seniori sau a nationalei Romaniei, imi luam hainele cele mai bune si alergam sa nu intarzii la nici un meci pentru a putea vedea din jucatorii care m-au inspirat si m-au facut sa respect si sa indragesc acest sport, jucatori precum Radu Catalin, Eddy Andrei, Bogdan Rath, Razvan Cristescu, Andrei Iosep, Adrian Cretu, Juravle Ramses, Gelu Lisac, Dinu Robert, Florin Bonca, Cosmin Radu si multi altii.

Revenind la intrebare, Catalin este un profesionist desavarsit, ma bucur ca a inteles ca dorim sa construim treptat intr-un cadru organizat, sa fim un stalp de sprijin pentru cei tineri si sa promovam acest sport prin activitatea noastra, a rezonat cu noi si ii multumim ca a decis sa ne fie alaturi.

Există campionate mondiale, europene de masters etc. Ce viitor are poloul de veterani în România?

Catalin: Viitorul depinde noi și nu numai… Gândiți-vă că, la acest moment, toate echipele de masters se autofinanțează. Oamenii sunt dornici de reluarea fenomenului de masters în România, lucru discutat și cu noua conducere a F.R.Polo care depune eforturi constante pentru resuscitarea activității și pe acest palier. Sunt sigur că, printr-o colaborare strânsă între aceste cluburi și cu Federația, pe viitor vom putea să revedem tricolorul la competiții de top dedicate acestei categorii.

Descrie-mi puțin din perspectiva ta, de fost mare poloist al naționalei, antrenamentele echipei tale.

Catalin: Antrenamentele echipei noastre sunt puțin atipice ținând cont de ciclicitatea acestora, de meseriile practicate de fiecare dintre noi și de nivelul fiecăruia. Gândiți-vă că, la acest moment avem două sesiuni de antrenament pe săptămână, circa 2 ore pentru fiecare sesiune. Intensitatea antrenamentelor a fost și este progresivă și, pe cât posibil, adaptată nivelului fiecăruia dintre noi. Sunt băieți care au avut cât de cât o continuitate, sunt alții care nu au avut contact cu mediul nostru natural – apa- de ceva timp. Momentan încercăm să revenim la nivelul optim de pregătire – fizică și tactică- necesar, ca mai apoi să creștem împreună și să clădim ceea ce ne-am propus.

Cătălin Radu: "A fost, este și va rămâne marea mea dragoste"

Se spune că de polo te îndrăgostești în copilărie și nu mai poți renunța la el niciodată. Din acest motiv au apărut și echipele de veterani. Cum e pentru tine?

Catalin: A fost, este și va rămâne marea mea "dragoste", de aici și deschiderea manifestată de a mă alătura acestui proiect ambițios. Plus că, pe lângă formarea unei echipe, unul dintre obiectivele proiectului este de a da înapoi celor tineri din experiența noastră, de a readuce clubul acolo unde îi este locul.

La un moment dat se vorbea despre România ca despre o țară a "ligheanelor", în urmă cu vreo 15 ani, când nu apăruseră noile bazine. Apariția lor îi încurajează pe părinți să-i ducă pe cei mici către sporturile nautice sau e nevoie de mult mai mult de atât?

Catalin: HAHAHA…Sintagma cu "țara ligheanelor" mă amuză de fiecare dată. Deși unii așa ne-au considerat, să nu uite că România a avut rezultate și dat valori internaționale, poloiști de excepție chiar din aceste ligheane. Plusul de baze sportive dedicate sporturilor nautice din ultimii ani nu poate fi decât benefic pentru toată lumea. Uitați-vă la rezultatele din natație de la ultima Olimpiadă de exemplu… În ceea ce privește sportul cu mingea pe apă se poate observa, timid, un nou "suflu" în ultimii ani, prin implicarea și dăruirea unor foști sportivi deveniți antrenori la diverse cluburi din țară. Părerea mea este că, prin multă muncă, colaborare și răbdare între părinți și antrenori, cu aportul sigur al F.R.P., rezultatele pot apărea în următorii ani.

Descrie-mi o sesiune obișnuită de antrenament. De la reacțiile jucătorilor la momentele care le provoacă zâmbetul pe chip sau etapele pregătirii în care spun "nu mai pot".

Catalin: În cadrul fiecărei sesiuni încercăm să construim…puțin câte puțin, de la ușor la greu, de la simplu la complex, începând de la pregătirea fizică pe uscat și continuând cu pregătirea specifică tehnico-tactică în apă. Și, ca orice început, este mai dificil, mai greu, dar având în vedere determinarea de care dau dovadă băieții și dorința lor de a progresa, am reușit să trecem peste "nu mai pot" și am ajuns la stadiul de "mai vreau".

"Ne-am înconjurat de oameni care susțin acest sport sănătos"

Reușiți să atrageți sponsori, aveți oameni care vă susțin?

Cosmin: Am plecat la drum cu un proiect ambitios si ne-am dorit ca cei din jur sa inteleaga scopul pentru care am infiintat CSS1 Masters. Intr-un timp scurt, povestea noastra a prins contur si ne-am inconjurat de oameni care sustin acest sport sanatos. Ni s-au alăturat susținători persoane publice, precum Ștefan Pavlu și Ada Galeș, care au jucat în clipul de prezentare al echipei. Ulterior am aflat că Șerban Pavlu a fost jucător de polo la CSS1 iar susținerea lui a fost cu atât mai importantă.

Lor li s-au alăturat antrenori internationali precum Claudiu Fratilă și foști jucători din afara tarii, SUA, Ungaria, Spania, Kuweit, Croatia, Austria care ne-au transmis suportul lor. Sprijinul financiar a venit din partea Infosys Romania, una din cele mai mari companii de IT din Romania, conduse de domnul Cristin Florescu. Dânsul a fost deschis catre proiectul nostru si ne-a sustinut la inceput de drum. A fost o incurajare pentru noi sa vedem oameni care vor să participe la creșterea unui sport, indiferent de modul în care au contribuit. Pentru mine, ca fost jucător, această etapă de maturitate în care poți construi mai departe, este o lecție. Toți oamenii care ni s-au alăturat au făcut-o pentru ca au avut o conexiune personală cu noi, fondatorii. Închipuiți-vă cum ar crește acest sport dacă fiecare dintre noi ne-am pune ca obiectiv să facem ceva pentru el.

Care sunt modelele poloiștilor de azi? Mai avem modele?

|Catalin: Modele există la fiecare generație. Acum depinde de fiecare ce vrea și cum vrea să fie, care este SCOPUL. Personal, sunt de părere că fiecare ar trebui să-și pună câteva întrebări personale înainte de a-și alege un model: Cine sunt? Ce vreau? Ce pot să fac ca să ajung ca..? Ca oricare meserie și această se fură. În momentul în care ajungi destul de matur încât să reușești să iei ce este mai bun de la fiecare "model" și să-l adaptezi propriilor cerințe, să-ți dezvolți personalitatea și să-ți stabilești "calea", totul devine mult mai simplu. Important este să te ții de acea "cale" și să depășești toate obstacolele pe parcurs.

Spune-mi o întâmplare, un moment, un sfat de la un antrenor care te-a făcut să-ți dorești să mergi mai departe cu acest sport?

Catalin: Oooo, sfaturi primesc și în ziua de azi, inclusiv de la foștii mei antrenori. Și pe toate le accept cu drag, chiar și după atâta timp. Nu atât sfaturile sunt importante cât faptul că au reușit să mă determine să dau tot ce am mai bun în mine, să mă autodepășesc în tot ceea ce fac.

Dar cel mai bun "antrenor" pe care l-am avut în toată cariera a fost familia: ei m-au susținut indiferent de ceea ce s-a întâmplat, ei m-au criticat când am greșit și felicitat când am meritat. Și poate cele mai bune sfaturi primite de la ei – „fă totul până la capăt, dar cu cap” si „Este greu să ajungi sus, dar mai greu este să te menții.

Există mai multe discipline în care foștii sportivi se întrec la veterani. Și în România avem campionate masters la atletism, la tenis de masă. Ce-ți spune acest aspect, cât de mult ajută la "sănătatea" națiunii.

Catalin: Nu doar ajută, ci mai ales dezvoltă. Tinerele generații pot găsi modele, pot vedea la "treabă" mari sportivi care și-au dedicat întreaga viață disciplinei respective. Pot merge chiar mai departe…sunt cei mai buni promotori ai sportului de masă și implicit ai sportului de performanță. Din punctul meu de vedere, promovarea la un nivel național și al acestor competiții contribuie din plin la atragerea tinerilor în primul rând spre mișcare, spre un mod sănătos de viață și nu în ultimul rând, la creșterea bazei de selecție. Dacă combinăm acest lucru și cu experiența și dăruirea unor antrenori devotați…concluzia o trageți dumneavoastră.

Ce regulă ai schimba în polo?

Catalin: Cu toată sinceritatea vă declar că la această întrebare nu vă pot răspunde. De ce!? Pentru că avem în România la acest moment arbitri de top, implicați în competiții de top, care sunt cei mai îndreptățiți să vă răspundă prin prisma experiențelor acumulate. Cu un lucru totuși nu sunt de acord (și nu doar pentru polo pe apă): modificarea regulamentelor în funcție de atractivitatea sportului privită prin ochii spectatorilor, implicit rating/bani etc.Parcă prea ne îndepărtăm de scopul sportului și ceea ce reprezintă el.

Spune-mi cu echipa voastră ce faceți după meci? Cum arată o zi obișnuită după meci? Gen relaxarea de după meci.

Cosmin: Cand eram copii, dupa antrenament sau meci, faceam cheta cu baietii ca sa ne cumparam o sticla de suc si napolitane/eugenii, haha. Astazi, ne face placere sa stam la o cafea, la un pahar de vorba si sa ne rupem un pic de ritmul grabit din domeniile in care fiecare suntem angrenati. Pana la urma asta e frumos in acest sport, colegii devin o a doua familie iar noi...ne-am regasit dupa multi ani.