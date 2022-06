Popovici este al doilea înotător din istorie care reușește să câștige medalii de aur la ambele probe la aceeași ediție a turneului, după Jim Montgomery, singurul care a mai reușit această performanță, în urmă cu 49 de ani.

Liviu Ganea îl apără pe David Popovici

Pentru rezultatele extraordinare de la Budapesta, premierul Nicolae Ciucă a anunțat că David Popovici va fi recompensat cu suma de un milion de lei (aproximativ 200.000 de euro) din Fondul de rezervă al Guvernului.

În spațiul public au existat voci care au criticat decizia Guvernului României de a i se acorda această sumă semnificativă înotătorului român, însă Liviu Ganea, fostul atacant al lui Dinamo, a avut o replică dură pentru contestatari, vorbind despre banii "furați anual" de la bugetul de stat.

"E o sumă infimă. Eu nu înțeleg, adică ce contestatari să spună despre un campion mondial căruia i s-au oferit 200.000 de euro? În țara asta se fură sute de milioane de euro anual. Se fură! Deci se fură de la bugetul de stat în fiecare an și noi i-am dat băiatului ăsta 200.000 și lumea e supărată.

E ca la noi, ca la români. Dacă avem o performanță într-un anumit sport, toată lumea comentează. Noi suntem foarte puțini care ar trebui să-și dea cu părerea despre David Popovici și despre ceea ce înseamnă tehnic, ce a făcut din punct de vedere al antrenamentelor pentru a ajunge la performanța asta, că nu toată lumea știe, ce a făcut, de ce preparatori a avut nevoie, unde s-a antrenat și așa mai departe. Asta este strict o performanță individuală pe care a reușit-o el cu ajutorul familiei și foarte puțin cu ajutorul Federației Române de Natație.

Nu știu dacă România are atât de multă tradiție la înot. Dacă stăm să dăm titlul înapoi, n-am avut foarte mulți campioni la înot, dar am putea avea de acum încolo, dacă le oferim condiții. Hai să vedem ce facem după David, cine vine înainte de David, pe cine mai avem care poate să ajungă la nivel de campion mondial, cum îi pregătim, cum avem grijă de ei, cum investim în ei, ce infrastructură le oferim, ce vitaminizare? Uite, o astfel de performanță ține titlurile televiziunile și ziarelor pentru că în România nu prea am avut multe motive de bucurie", a spus Liviu Ganea, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena.

Performanța lui David Popovici, răsplătită de România

David Popovici va fi răsplătit de statul român pentru performanțele incredibile de la Campionatul Mondial, după cum a dezvăluit prim-ministrul Nicolae Ciucă (55 ani). Acesta a anunțat joi, în cadrul unei conferințe de presă, că înotătorul român va primi suma de un milion de lei, aproximativ 202.000 euro, din Fondul de rezervă al Guvernului.

„Astăzi, în cadrul şedinţei de guvern, am luat decizia de a recunoaşte performanţa sportivului nostru, David Popovici. În felul acesta am decis că, fiind vorba despre o performanţă excepţională, să avem o recunoaştere pe măsură şi am hotărât să îi fie alocată din Fondul de rezervă al Guvernului o sumă de un milion de lei”, a declarat Nicolae Ciucă după ședința de guvern.