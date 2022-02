Sandra Izbașa, cu cărțile pe față! "Când te-ai îndrăgostit prima dată?" Fosta gimnastă a răspuns "la țintă"

Fosta gimnastă a luat aur la Beijing 2008 și aur la Londra 2012, devenind una dintre cele mai apreciate exponente din România ale sportului Nadiei Comăneci. Retrasă înainte de ediția de la Rio de Janeiro, Sandra Izbașa a reușit să-și acorde timp important și vieții personale, după o carieră petrecută prin săli, cantonamente și turnee internațioanel.

O fire deschisă, care vorbește fără perdea și despre viața sa personală, stelista în vârstă de 31 de ani a fost protagonsita unui interviu în care a povestit mai multe capitole din viața sa.

"Când te-ai îndrăgostit prima dată?", a întrebat-o pe dubla campioană olimpică jurnalista Denise Rifai. Sandra Izbașa a răspuns prompt, referindu-se la logodnicul ei, actorul Răzvan Bănică, nepotul lui Ștefan Bănică.

"La 30 de ani. Poate ca suna dubios, dar la 30 de ani. Nu am avut timp de relatii. Nu au fost relatii. Nu poti sa faci doua lucruri in acelasi timp si sa le faci si bine.

Iar eu m-am axat pe sport, pe sportul de inalta performanta. Chiar nu a fost o relatie, dar da, la 30 de ani...avand in vedere ca am iesit din sportul de inalta performanta la varsta de 24 de ani, eu nu am avut acelasi parcurs ca al unui adolescent normal. In momentul in care am renuntat la sport, am avut timp sa mai cunosc oameni si sa ma indragostesc", a declarat Sandra Izbașa, într-un interviu pentru Kanal D.

Sandra Izbașa, trei medalii la Jocurile Olimpice

Sandra a participat la două ediții ale Jocurilor Olimpice, în 2008, la Beijing, unde a urcat pe prima treaptă a podiumului la sol și a obținut bronzul cu echipa, dar și în 2012, la Londra, unde a cucerit titlul olimpic la sărituri.

Bucureșteanca s-a retras din activitatea competițională la sfârșitul anului 2015, după Campionatele Mondiale de la Antwerp (Belgia). În 2008, a fost desemnată Gimnasta Anului de Federația Română de Gimnastică. I-a fost conferit Ordinul national “Meritul Sportiv” clasa I.