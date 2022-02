Cum a răspuns Sandra Izbașa când a fost întrebată cât de mult contează pentru ea banii

Dubla campioană olimpică spune că a practicat gimanstică din dragoste pentru sportul care a provocat-o mereu, iar banii nu au contat. Retrasă înainte de JO de la Rio de Janeiro, bucureșteanca în vârstă de 31 de ani afirmă că dacă ar fi concurat pentru o altă țară sumele câștigate ar fi fost mai mari.

Apreciată pe toate meridianele pentru grația sa și tehnicitatea ridicată la toate aparatele, Sandra Izbașa a vorbit fără perdea despre felul în care a pus pas cu pas pe treptele performanței. A trecut prin accidentări grave, dar a strâns din dinți și a continuat să lupte pentru România. Premiile au venit firesc.

Sandra Izbașa: "Am muncit cu fiecare celulă a corpului"

„Am muncit pentru fiecare bănuț în parte. Nu știu neapărat cât contează, dar muncesc pentru ei ca să îi obțin, nu contează sumele. Dacă eram în America, probabil că altele erau sumele. Probabil și tu dacă făceai emisiunea în altă parte, altfel erau sumele.

Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a îndemnat către acest sport și că munca mea a fost răsplătită, dar am muncit cu fiecare celulă a corpului și consider că merit tot ceea ce primesc în ziua de astăzi și muncesc în continuare pentru că îmi doresc de fiecare dată mai mult de la mine. Eu, când am intrat în acest sport, nu aveam de unde să știu că el se va plăti, eu l-am făcut din dragoste", a declarat Sandra Izabașa, într-un interviu la Kanal D.

Sandra Izbașa, trei medalii la Jocurile Olimpice

Sandra a participat la două ediții ale Jocurilor Olimpice, în 2008, la Beijing, unde a urcat pe prima treaptă a podiumului la sol și a obținut bronzul cu echipa, dar și în 2012, la Londra, unde a cucerit titlul olimpic la sărituri.

Bucureșteanca s-a retras din activitatea competițională la sfârșitul anului 2015, după Campionatele Mondiale de la Antwerp (Belgia). În 2008, a fost desemnată Gimnasta Anului de Federația Română de Gimnastică. I-a fost conferit Ordinul national “Meritul Sportiv” clasa I.