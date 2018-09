Rusii veniti sa aduca aurul olimpic pentru Romania! Au fost fascinati de povestea lui Dracula

Romania se intareste pentru Olimpiada din Tokyo. Doi rusi promit sa aduca medalii pentru tara noastra.

Zurab si Nikolai sunt rusii veniti pe urmele lui Dracula! In cele 3 luni de cand sunt in Bucuresti, cei doi au invatat doar 3 cuvinte in romana, dar promit ca o sa invete si imnul pana la Tokyo 2020.

Luptatorii care spun ca romana e mult mai usoara decat limba rusa s-au interesat de istoria tarii noastre si au fost fascinati de povestea lui Dracula.

Nicio masa cu sarmale! Rusii sunt musulmani si n-o sa sarbatoreasca cu sarmale daca vor lua aurul olimpic pentru Romania.

"Cei doi sportivi rusi au fost naturalizati pentru medalii si pentru performanta", a declarat Razvan Pircalabu, presedintele Federatie Romane de lupte.