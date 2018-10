Francezii, mai preocupati de Dracula decat de meci! Romania intalneste campioana mondiala la handbal

Romania intalneste campioana mondiala Franta la handbal.

Luka Karabatic nici n-a ajuns bine pe aeroport ca a intrebat de Dracula in inima transilvaniei la Cluj.



"Am auzit de el cand eram mic si e amuzant ca am venit aici de Halloweekn. Inainte imi era frica, dar acum am crescut si sunt ok", a spus handbalistul.



Inainte de meciul cu Romania, francezii au marcat 42 de goluri in fata Lituaniei. Lituanienii au un pivot de 130 de kilograme. El a lucrat in constructii si a slabit 30 de kilograme in trei ani.