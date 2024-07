"Mai sunt șanse la medalii!" Reacția lui Ovidiu Ionescu după eliminarea din proba de dublu mixt de la Jocurile Olimpice

Ovidiu Ionescu a declarat, după eliminarea din proba de dublu mixt de la turneul olimpic de tenis de masă de la Paris, alături de Bernadette Szocs, că prin înfrângerea de duminică nu s-a pierdut singura şansă la medalie a tenisului românesc. “Clar e o dezamăgire mare”, a menţionat însă el.

"Clar este o dezamăgire mare, pentru că am avut tragerea pe care ne-am dorit-o, adversarii pe care aproape ni i-am dorit, eram într-o formă foarte bună amândoi, şi să pierdem cu 4 - 0 este foarte dureros. Şi noi eram numărul 7 mondial, 3 sau 7, tot pe acolo e. Dacă eram pe 20, mai ziceam, dar la dublu mixt nivelurile sunt mult mai apropiate. Nu a fost să fie, clar sunt un cuplu foarte bun, dovada şi faptul că sunt numărul 3 mondial. Dar acest lucru nu ne-a împiedicat să câştigăm. Au câştigat ei, clar au avut un nivel fantastic. Au câştigat nişte mingi pe care 90% dintre jucători nu le câştigă, dar ei găseau un răspuns. Chiar cred că am jucat foarte bine. Noi am avut un nivel bun, dar din păcate scorul e 4-0, aşa că nu avem ce spune, capul jos şi felicitări lor", a spus Ionescu, potrivit news.ro.

România mai are șanse la medalii, susține Ovidiu Ionescu

Nu s-a pierdut singura şansă la medalie a tenisului de masă românesc, mai sunt şanse, a subliniat sportivul. "Dar clar şansele mai mari sunt de partea fetelor. La băieţi nu se ştie, întotdeauna pot apărea surprise, eu de fiecare dată când am luat medalie nimeni nu se aştepta. La individual pot apărea surprise, dar e clar, fetele au două şanse, nu una, de a obţine medalii. Mâine voi intra la simplu, să vedem cum reuşesc să adorm, pentru că asta nu va fi simplu. Poate am nevoie de câteva ore să diger, asta mă doare. E dureros, chiar e foarte dureros. Şi când eram conduşi astăzi cu 3-0 ne-am gândit că şi Edi a reuşit să întoarcă, şi poate reuşim şi noi numai că el a reuşit mai bine decât noi treaba asta. Iar viitorul este de partea lui, a arătat că este un senior în adevăratul sens al cuvântului, acum doar a reconfirmat că face parte dintre cei mai buni tineri sportivi care dovedesc că fac parte şi din elita sportivilor la seniori", a mai spus Ionescu.

Perechea Ovidiu Ionescu/Bernadette a fost eliminată, duminică, în sferturile de finală ale probei de dublu mixt din cadrul turneului olimpic de tenis de masă de la Paris.

Perechea de dublu mixt a României a fost învinsă de echipa sud-coreeană Lim Jonghoon/Shin Yubin, scor 4-0 (13-11, 11-8, 11-8, 11-8).